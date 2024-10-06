الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفل صدمه قطار في قنا

قطار
قطار

لقي طفل مصرعه بعدما صدمه قطار بمحافظة قنا، اليوم الأحد، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)

تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا يفيد بمصرع طفل صدمه قطار فى إحدى قرى مركز قوص.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفل 9 سنوات، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره عبر طريق غير شرعى للمشاة،  وتم نقل الجثة الى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حادث قنا مديرية أمن قنا مصرع طفل قوص قطار يصدم طفل قوص

مواد متعلقة

حريق داخل مطعم شهير في منطقة الشيخ زايد

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو على 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر (فيديو وصور)

الداخلية تعلن تفاصيل الإفراج بالعفو عن 3610 نزلاء بمناسبة ذكرى الـ51 لنصر أكتوبر.. الفائزون والمحرومون من العفو

مصدر أمنى ينفى مزاعم الإخوان عن انتهاكات ضد النزلاء وأسرهم بمراكز الإصلاح والتأهيل

العفو الرئاسى عن 3610 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

القبض على شاب بتهمة قتل والدته في دار السلام

إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة داخل ترعة بـ قنا

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء طالب على آخر أمام مدرسة بالطالبية

الأكثر قراءة

مرموش يسجل هدفين ويصنع آخر في تعادل فرانكفورت مع بايرن بالدوري الألماني (فيديو وصور)

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

صحيفة أمريكية تؤكد صحة التصريحات المصرية حول أنفاق محور فيلادلفيا بين غزة وسيناء

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر (فيديوجراف)

لاعب زد على رادار الأهلي لتدعيم مركز الجناح بالميركاتو الصيفي

بدون ناد من 9 أشهر، من هو أوفي إيجاريا لاعب الزمالك المحتمل؟ (فيديو وصور)

أبطالها 30 فردا، بطولات القوات المسلحة في رأس العش (فيديو)

بتراجع يصل لـ7.5 جنيه، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

منوعات

المزيد

وفاة 11 شخصًا جراء تناول كحول مغشوش في إيران

روسيا تستعد لإطلاق مركبتين جديدتين إلى المحطة الفضائية

القصة الكاملة لبيع مطعم صبحي كابر، والنشطاء: فيه حلقة مفقودة وحكاية الذرة يصعب تصديقها

تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

المزيد

خدمات

المزيد

الإجراءات القانونية والشروط الواجب توافرها عند تحويل الشقة السكنية إلى نشاط تجاري

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الأحد

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماذا حدث في الضفة الغربية بعد عام من انطلاق طوفان الأقصي ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: 6 أكتوبر من أيام الله الواجب الفرح بها (فيديو)

تفسير حلم الحصان الأبيض في المنام وعلاقته بتخطي الصعاب وتجاوز المشكلات

يوم الفتح، تفسير الشعراوي للآية 29 من سورة السجدة (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية