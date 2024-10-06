مصرع طفل صدمه قطار في قنا
لقي طفل مصرعه بعدما صدمه قطار بمحافظة قنا، اليوم الأحد، ونقلت سيارة إسعاف الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
تعود تفاصيل الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، بلاغا يفيد بمصرع طفل صدمه قطار فى إحدى قرى مركز قوص.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفل 9 سنوات، إثر اصطدام قطار به أثناء مروره عبر طريق غير شرعى للمشاة، وتم نقل الجثة الى المشرحة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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