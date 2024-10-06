ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومصاب، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و870 شهيدا و97 ألفا و166 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و256 مصابا خلال يوم واحد.
جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في دير البلح
واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
وأفادت وسائل إعلام في قطاع غزة، أن 18 شخصا استشهدوا على الأقل، ونحو 30 مصابًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا مقابل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.