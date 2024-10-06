الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

ضحيتها أكثر من 300 شهيد ومصاب، جيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر بغزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 41 ألفا و870 شهيدا و97 ألفا و166 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها،  إن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 45 شهيدا و256 مصابا خلال يوم واحد.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة في دير البلح

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام  في قطاع غزة، أن 18 شخصا استشهدوا على الأقل، ونحو 30 مصابًا جراء غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا مقابل مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع.

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