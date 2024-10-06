الأحد 06 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

إسرائيل تخلي مناطق واسعة شمال غزة تمهيدا لعملية عسكرية

خريطة الاحتلال بقصف
خريطة الاحتلال بقصف الشمال، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن تخطيطه لإطلاق عملية عسكرية واسعة جديدة شمال قطاع غزة، بعد أشهر من تنفيذ اجتياحه البري الواسع في تلك المناطق.

 الاحتلال يخطط لإطلاق عملية عسكرية في الشمال 

ونشر متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ما قال إنها خريطة إخلاء جديدة في منطقة شمال قطاع غزة، مشددًا على أن "منطقة شمال قطاع غزة لا تزال تعتبر منطقة قتال خطيرة".

وقال أفيخاي أدرعي عبر حسابه بمنصة "إكس" إن جيش الاحتلال أصدر أوامر الإخلاء وفق الضرورة إلى مناطق أوسع تضم عددًا من البلوكات وفق الأحياء السكنية، نحو المنطقة الإنسانية في المواصي وهي شارع الرشيد (البحر) وشارع صلاح الدين.

وختم حديثه قائلًا: "سيواصل جيش الدفاع العمل بقوة ضد المنظمات الإرهابية في كل مكان تنشط فيه داخل قطاع غزة".

كما أعلن الاحتلال  الإسرائيلي أن مقاتلات تابعة لسلاح الجو أغارت صباح اليوم على مجمع قيادة وسيطرة تابع لحركة حماس استخدم سابقًا كمركز للأونروا في منطقة جباليا شمال قطاع غزة.

وبحسب بيان الجيش، استخدم مجمع القيادة والسيطرة من قبل عناصر حماس لتخطيط وتنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الجيش والإسرائيليين.

وشهدت محافظتا جباليا وبيت لاهيا شمال قطاع غزة غارات عنيفة ومكثفة منذ ساعات الفجر الأولى، وأعلنت مصادر فلسطينية أن غارة إسرائيلية استهدفت مسجدًا يؤوي نازحين وسط القطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 19 فلسطينيًا جراء قصف إسرائيلي طال مسجدًا يؤوي نازحين أمام بوابة مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط قطاع غزة.

وقصفت القوات الإسرائيلية المتمركزة على تخوم قطاع غزة مدرسة "الشافعي" في منطقة "السامر" بمدينة غزة، وسُجل عدد من القتلى والجرحى.

وبلغت حصيلة الضحايا منذ صباح أمس السبت 37 شهيدا جراء غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية.

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