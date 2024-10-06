كلنا حماس، مظاهرات تجوب كيب تاون في ذكرى سنوية طوفان الأقصى ( صور)

الحرب على غزة ، شارك آلاف الأشخاص في مظاهرة مؤيدة لـ غزة في شوارع كيب تاون مساء أمس السبت، إحياء للذكرى السنوية الأولى لعملية "طوفان الأقصى"، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين شعارات مناهضة لإسرائيل.

وشهدت المظاهرة، التي نظمتها حملة التضامن مع فلسطين، قيام المشاركين بعرض لافتات تتهم إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية والعنصرية. وارتدى بعض المتظاهرين الكوفية، رمز النضال الفلسطيني، بينما رفع آخرون شعارات مثل "كلنا حماس" أو "الصهيونية عنصرية".

وأعرب العديد من المتظاهرين عن دعمهم للشكوى التي قدمتها جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي السياق قالت إحدى المشاركات "أشعر بالفزع من تصرفات إسرائيل والإبادة الجماعية والهجوم على الأبرياء والأطفال.. والآن امتدادها إلى لبنان".

وسلطت المسيرة الضوء أيضا على التشابه الذي يرسمه العديد من مواطني جنوب إفريقيا بين الوضع الفلسطيني والفصل العنصري السابق في بلادهم.

فيما سلم المنظمون مذكرة إلى البرلمان يطالبون فيها الحكومة بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للفصل العنصري لعام 1973، والتي من شأنها أن تسمح بإجراءات مثل المقاطعة ضد إسرائيل.