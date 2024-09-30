الإثنين 30 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم، سجلت  أسعار الدواجن ارتفاعًا جديدا في الأسواق اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024؛ بنحو  جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

 

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 77 إلى 78 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 92 جنيهًا إلى 93 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الإثنين، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87 جنيهًا، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 80 جنيهًا إلى 110 جنيهات للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الإثنين في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 117.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي من 85 جنيها إلى 150 جنيهًا للمستهلك.

txt

اسعار الدواجن اليوم الإثنين 30-9-2024 في محافظة الفيوم

txt

ارتفاع أسعار الدواجن 4 جنيهات في الأسواق اليوم الأحد

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 29-9-2024 في محافظة الفيوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم السبت في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

آخر تطورات أزمة سد النهضة وموقف مصر

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

معلومات جديدة عن كيف تمكنت إسرائيل من اغتيال حسن نصر الله

الأهلي يخسر محمد هاني ٣ شهور للإصابة

كامل الوزير: تغطية احتياجات مصانع مواد البناء من المازوت لتشغيلها بكامل طاقاتها الإنتاجية

تعرف على محاور السياسة الخارجية وجهود حماية الأمن القومي المصري بقيادة السيسي

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

رئيس الاحتلال يكشف مخطط بلاده الشيطاني للمنطقة بعد اغتيال حسن نصر الله

منوعات

المزيد

ذعر في أستراليا بسبب حدث غريب في خليج كارينينج

ظاهرة نادرة تحدث مرة كل 80 ألف عام، "مذنب القرن" يظهر فوق كوكب الأرض

محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس

204 % زيادة في إقبال الإسرائيليين على المهدئات بسبب حرب لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد 29- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأحد 29- 09- 2024

المزيد

انفوجراف

القيد بشروط.. نقابة المهندسين تحسم الجدل حول قيد خريجي المعاهد الهندسية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصابئون هم أتباع النبي نوح؟ الشعراوي يجيب (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 30-9-2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية