الأحد 06 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في الأسواق

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

 أسعار الدواجن اليوم، واصلت أسعار الدواجن الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024، وارتفع سعر كيلو الفراخ ما بين جنيهين و3 جنيهات عن سعرها السابق، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

 وتستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

 البداية مع أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

 وعن  سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه، بارتفاع 3 جنيهات عن سعرها السابق.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

 عن أسعار الدواجن البيضاء للمستهلك، اليوم الأحد، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق، فيتو

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

أما عن  سعر الدواجن البلدية اليوم الأحد، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 112.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 98 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الدواجن سعر الدواجن اسعار الفراخ البيضاء سعر الفراخ البيضاء سعر كيلو الفراخ سعر الفراخ اسعار الفراخ بورصة الدواجن سعر كيلو الدواجن أسعار كيلو الدواجن اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن اليوم موقع فيتو فيتو

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: الطماطم تواصل التراجع فى الأسواق.. شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض.. والمشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة مساندة الاقتصاد

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

توقيع بروتوكول لتدريب طلاب التعليم الفني بمشروعات الدواجن في بني سويف

استمرار ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الإثنين في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم، انخفاض أسعار الدواجن، ارتفاع جديد في الطماطم بالأسواق، والذهب يحقق صعودا بمحلات الصاغة، البورصة تربح 2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

بعد تدشين حملة «خليه يمشش».. تفاصيل مبادرة جديدة لطرح البيض بـ 150 جنيهًا.. و«منتجي الدواجن» يعلن موعد انخفاض الأسعار

الأكثر قراءة

بزيادة 3 جنيهات، أسعار الدواجن تواصل الارتفاع في الأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يرتفع 7 جنيهات اليوم

ما حكم الاحتفال بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

إسرائيل تخلي مناطق واسعة شمال غزة تمهيدا لعملية عسكرية

استعدادا للتشغيل الرسمي.. رئيس القابضة للمطارات يتفقد مطار سفنكس الدولي

السكك الحديدية تبدأ إعداد جداول التشغيل النهائية لخط قطار سيناء

حبس المتهم بإطلاق النار على عامل في الدقي

عقوبة تزوير أختام المصالح الحكومية

منوعات

المزيد

اشتعال النيران في طائرة ركاب أثناء هبوطها بمطار لاس فيجاس

ماسك يعتبر ترامب المرشح الوحيد القادر على حماية الديمقراطية

الكويت: سحب جنسية 63 شخصا بينهم متهمان في قضية سرقة القرن العراقية

علماء يكشفون أسرارا جديدة عن قاتل الديناصورات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم الأحد، البصل يسجل 17 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 5/10/2024

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم السبت 5/10/2024

أسعار النحاس بالسوق المحلية اليوم السبت 5/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

الدول الأكثر إنتاجا للألماس 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء: التحرش الجنسي من الكبائر ومن أشنع الأفعال وأقبحها في نظر الشرع الشريف

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 6-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية