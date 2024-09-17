ارتفاع جديد في سعر الكتكوت الأبيض اليوم الثلاثاء

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، سجل سعر الكتاكيت ارتفاعًا جديدًا بالأسواق اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع سعر الكتكوت ما بين جنيه إلى 1.5 جنيه حسب النوع.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 37 إلى 43.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 35 و35.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

الكتكوت الأبيض يسجل سعرًا جديدًا لم يصل له من قبل

وبهذا الارتفاع يكون الكتكوت الأبيض سجل سعرًا جديدًا لم يصل له من قبل، إذ كان أعلى سعر وصل له منذ أزمة إعدام الكتاكيت هو 40 جنيهًا، وتعد إعدام الكتاكيت في أكتوبر 2022 أكبر الأزمات التي عصفت بالقطاع، وكانت بداية لارتفاع أسعار الدواجن والبيض والكتكوت.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفي نفس السياق، تستعرض «فيتو» أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، وتشمل سعر الكتكوت الساسو، سعر الكتكوت ساسو بيور، سعر الكتكوت هجين، سعر الكتكوت البلدي، سعر الكتكوت جيل ثاني، سعر الكتكوت كب، سعر الكتكوت روص، سعر الكتكوت روزي، سعر كتكوت إي أر، في السطور الأتية:

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالأتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 23 إلى 24 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 22 إلى 23 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 9 إلى 10 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت هجين من 17 إلى 18 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 19 إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 21 إلى 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت الأبيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الكتاكيت في الشركات

وعن أسعار الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

تراوح سعر كتكوت أربو من 42 جنيهًا إلى 43 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 43.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 37 إلى 42 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 40 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 25 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 25 جنيهًا. تراوح سعر كتكوت أي أر من 33.5 جنيه إلى 40 جنيهًا.