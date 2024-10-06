الأحد 06 أكتوبر 2024
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تطوير برمجيات جديدة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الفحوصات الطبية

الفحوصات الطبية،
الفحوصات الطبية، فيتو

 شهد قطاع الذكاء الاصطناعي تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة وتم استخدامه في كثير من المجالات منها الطبية.

 

تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية

 وفي هذا السياق كشفت جامعة إنوبوليس الروسية، عن تطوير برمجيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الطبية في المشافي والعيادات.

ومن جانبه  قال راميل كولييف، مدير مركز أبحاث الذكاء الاصطناعي بالجامعة:"تعاون الخبراء في جامعتنا مع خبراء من مركز لوغينوف الطبي الروسي، وطوّروا برمجيات ذكاء اصطناعي جديدة ستستخدم في تحليل البيانات الطبية وبيانات المسح النسيجي لأعضاء الجسم.

استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الفحوصات الطبية 

 وأضاف:"هذه البرمجيات ستكون لها استخدامات واعدة في مجال تحليل بيانات الفحوصات النسيجية لأعضاء معينة في جسم الإنسان وفي مجالات علوم الأمراض.. لقد اختبرناها في مركز لوغينوف ونأمل أن يتم اختبارها في مراكز طبية أخرى في روسيا، أعتقد أننا سنوسع اختبارت هذه البرمجيات ونستعملها في مراكز وعيادات طبية أخرى أوائل العام القادم".

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الذكاء الاصطناعي البيانات الطبية علوم الأمراض جسم الانسان

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