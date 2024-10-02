يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

في ظل التطور الكبير الذي شهدته المجالات الطبية، ذكرت تقارير إعلامية أن علماء جامعة بيرم الوطنية للبحوث في روسيا، يعملون بالتعاون مع نظرائهم في جامعات ومؤسسات طبية أخرى، على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان.

علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأنه سيتم السماح للتواءم الرقمي لجسم الشخص بالتنبؤ بالتغيرات المرضية المحتملة في جسم الشخص المعني بعد التأثيرات الداخلية والخارجية.

وأكدت التقارير أن مجموعة من العلماء الشباب بمعهد الفيزياء والرياضيات التابع لجامعة بيروم الوطنية للبحوث أكملت بالتعاون مع علماء من جامعات روسية أخرى ونشرت مقالًا علميًا في مجلة Applied Science السويسرية، حول إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان.

وأكدت التقارير أن ذلك سيساعد على تجنب المخاطر على حياة الإنسان من خلال استخدام نموذج من أعضائه لإنشاء سيناريو شخصي لعلاجه من الأمراض بنجاح.

وسيسمح التوأم الرقمي للشخص بالأخذ في الاعتبار خصوصية الأبعاد الهندسية لجسم الشخص المعني، والتنبؤ بالتغيرات المرضية المحتملة بعد التأثيرات الداخلية والخارجية.