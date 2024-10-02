الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

صورة لطبيب يفحص أشعة،
صورة لطبيب يفحص أشعة، فيتو

في ظل التطور الكبير الذي شهدته المجالات الطبية، ذكرت تقارير إعلامية أن علماء جامعة بيرم الوطنية للبحوث في روسيا، يعملون بالتعاون مع نظرائهم في جامعات ومؤسسات طبية أخرى، على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان. 

علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

وأفاد موقع روسيا اليوم، بأنه سيتم السماح للتواءم الرقمي لجسم الشخص بالتنبؤ بالتغيرات المرضية المحتملة في جسم الشخص المعني بعد التأثيرات الداخلية والخارجية.

وأكدت التقارير أن  مجموعة من العلماء الشباب بمعهد الفيزياء والرياضيات التابع لجامعة بيروم الوطنية للبحوث أكملت بالتعاون مع علماء من جامعات روسية أخرى ونشرت مقالًا علميًا في مجلة Applied Science السويسرية، حول إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان.

 وأكدت التقارير أن ذلك سيساعد على تجنب المخاطر على حياة الإنسان من خلال استخدام نموذج من أعضائه لإنشاء سيناريو شخصي لعلاجه من الأمراض بنجاح.

وسيسمح التوأم الرقمي للشخص بالأخذ في الاعتبار خصوصية الأبعاد الهندسية لجسم الشخص المعني، والتنبؤ بالتغيرات المرضية المحتملة بعد التأثيرات الداخلية والخارجية.

txt

جراحة لفصل توأم ملتصق بالرأس لأول مرة بجامعة الإسكندرية، ووالدتهما تكشف التفاصيل (فيديو)

txt

جيش الاحتلال يعلق على واقعة استشهاد توأم أثناء استلام الأب شهادة ميلادهما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

توائم رقمية روسيا جسم الانسان المجالات الطبية

مواد متعلقة

خبير يتوقع حدوث تغيرات علي جسم الإنسان حال العيش علي المريخ

جراحة لفصل توأم ملتصق بالرأس لأول مرة بجامعة الإسكندرية، ووالدتهما تكشف التفاصيل (فيديو)

الأكثر قراءة

رويترز: اختطاف السفير الإسرائيلي في قبرص مع اثنين من مرافقيه

أول تعليق من إسرائيل على اختطاف سفيرها لدى قبرص

"بركة يا جامع" وراء استبعاد أكرم توفيق من قائمة منتخب مصر

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مجلس الوزراء يوافق على 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لأردب القمح لموسم 2024/ 2025

إعلام إسرائيلي يكشف أضرار الهجوم الإيراني على دولة الاحتلال

بتخفيضات 25%، الزراعة تطلق 7 منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بالقاهرة

قرار جديد من بيراميدز بشأن مصير إبراهيم عادل

منوعات

المزيد

يمكنها التنبؤ بالأمراض، علماء يعملون على إنشاء توائم رقمية لأعضاء جسم الإنسان

تقارير: 117 دولة تعرضت لهجمات إلكترونية في عام واحد

يحدث لواحد في المليون، امرأة بـ"رحمين" تنجب توأمين

إصابة 180 راكبًا على متن سفينة سياحية شهيرة بمرض مجهول

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأربعاء بالأسواق

سعر الكتكوت الأبيض يواصل قفزاته في الأسواق

تعرف على أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خطوات الحصول على الواجبات المدرسية إلكترونيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عبد الله بن مسعود أول من جهر بقراءة القرآن في مكة

رئيس جامعة الأزهر: المودة والرحمة بين الزوجين تخرج للمجتمع أسرة نافعة لدينها ووطنها

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 2-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية