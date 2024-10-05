“الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم المصري” على طاولة المجلس الأعلى للثقافة

يطلق المجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة حول "مستقبل التعليم فى مصر والذكاء الاصطناعي"، تنظمها لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري بالتعاون مع لجنة الثقافة الرقمية ولجنة الشباب.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل التعليم المصري

تعقد الندوة في تمام الساعة الخامسة عصرا يوم الأربعاء الموافق ٩ أكتوبر ٢٠٢٤؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور حامد عيد – أستاذ متفرغ بكلية العلوم جامعة القاهرة- مستشار ثقافى سابق بالمغرب- مقرر لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الإبتكاري، ويشارك بها كل من؛ د.أحمد بهاء خيري - أستاذ بكلية الهندسة- جامعة الاسكندرية- رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ( الأسبق)- عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية ،حسين حسني - المذيع بقناة الغد - نائب مقرر لجنة الشباب.

كما يشارك د. رفعت جبر – رئيس قسم البيوتكنولوجي كلية العلوم - جامعة القاهرة - عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري، مهندس زياد عبد التواب -مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى -عضو لجنة الثقافة الرقمية، د. محمد خليف - استشارى الابتكار والتحول الرقمى وعضو مجلس بحوث صناعة التكنولوجيا المعلومات والاتصالات التابع لأكاديمية البحث العلمى -مقرر لجنة الثقافة الرقمية، مهندس محمد الحارثى- استشارى تكنولوجيا المعلومات - عضو لجنة الثقافة الرقمية.ـ د. نزار سامى- مدير برنامج الابتكار بالبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة- عضو لجنة الثقافة الرقمية، ود. هبة يوسف -وكيل كلية الطب جامعة بورسعيد-رئيس قسم الطب الشرعى والسموم الإكلينيكية -عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية والتفكير الابتكاري.

