الأحد 06 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

توم هولاند يظهر في مشهد شرفي بفيلم Venom The Last Dance

توم هولاند، فيتو
توم هولاند، فيتو

أفلام مارفل، كشفت استديوهات مارفل، أن الممثل "توم هولاند"، سيظهر في مشهد شرفي، خلال أحداث فيلم Venom The Last Dance، وذلك تمهيدًا لفيلم Spider Man King In Black.

وأعلنت استديوهات مارفل، أن فيلم Spider Man 4، سيحمل عنوان Spider ManKing InBlack.

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كما فاجأت مارفل الجماهير، بإعلان انضمام الممثل الشهير، توم هاردي، ليشارك في بطولة الفيلم بجانب  "توم هولاند".

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تصوير فيلم SpiderMan4 ٢٠٢٥

كشفت استديوهات مارفل، عن تفاصيل جديدة للجزء الرابع من سلسلة أفلام Spider Man.

وذكرت استديوهات مارفل، أن أعمال التصوير الخاصة بفيلم Spider Man4، ستبدأ العام المقبل، علي أن يتم إصداره، في شهر يوليو من عام ٢٠٢٦.

وأوضحت مارفل، أن قصة فيلم SpiderMan4، ستدور حول الأكوان المتعددة، ومن المتوقع عودة، كلا من الممثل "توبي مجواير"، و"أندروا غارفيلد"، مرة أخرى لتجسيد شخصيات مختلفة لـ Spider Man، كما أن الفيلم، سيمهد لأحداث فيلم AvengersSecretWars.

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