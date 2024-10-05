أنطونوف ينهي عمله سفيرا لروسيا في واشنطن

أفادت البعثة الدبلوماسية الروسية في واشنطن بأن أناتولي أنطونوف أنهى عمله سفيرا لروسيا في الولايات المتحدة ، ويعود إلى موسكو في الساعات القادمة.

وأوضحت السفارة الروسية لدى واشنطن في بيان لها اليوم أنه أقلعت طائرة على متنها أناتولي أنطونوف"، بعد ثمانية أعوام من توليه منصب السفير الروسي في واشنطن.

من هو السفير الروسي لدي واشنطن



ولد أناتولي أنطونوف في عام 1955، وتخرج في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية في عام 1978، وفي الفترة 2004-2011، ترأس إدارة قضايا الأمن والحد من التسلح في وزارة الخارجية الروسية. وفي الفترة من 2011 إلى 2016، شغل منصب نائب وزير الدفاع الروسي، وفي ديسمبر 2016، تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية الروسي.

تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن

و قاد أنطونوف عمل السفارة الروسية في الولايات المتحدة في أصعب فترة في تاريخ العلاقات بين موسكو وواشنطن، حيث اتسمت السنوات الأخيرة بتفاقم غير مسبوق للعلاقات الثنائية بسبب أخطاء الولايات المتحدة، التي اتبعت باستمرار مسارا مناهضا لروسيا وطبقت عقوبات وقيودا مختلفة أخرى على موسكو، فضلا عن ضخ الأسلحة إلى كييف، كما تفرض واشنطن باستمرار قيودا مختلفة على الدبلوماسيين الروس العاملين في الولايات المتحدة.