العثور على كنز من مجوهرات فضية وعملات معدنية عربية بكمية كبيرة في روسيا

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر والتنقيب الجارية في منطقة كاتدرائية صوفيا بمدينة فيليكي نوفغورود على كنز قياسي يتكون من 1.9 ألف قطعة مجوهرات وعملات فضية.

ويشير المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية إلى أن العلماء أطلقوا على هذا الكنز اسم "Vozdvizhensky" وهو الكنز الرابع والأكبر الذي عثر عليه علماء الآثار في فيليكي نوفغورود.

دراهم تعود لعهد الخلافة العربية

ويضم هذا الكنز نحو 1.8 قطعة معدنية نقدية كاملة وأجزاء منها، معظمها دراهم تعود لعهد الخلافة العربية مسكوكة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، وأكثر من 80 قطعة مجوهرات فضية - خرز، خواتم فضية، وأزرار، ويبلغ الوزن الإجمالي لهذا الكنز حوالي 3 كيلوجرامات.

ويقول مصدر في المعهد: "توجد بين القطع النقدية تقليد للدراهم الكوفية مسكوكة في منطقة بلغار الفولغا (مملكة الصقالبة) التي لعبت في القرن العاشر دور الوسيط الرئيسي في التجارة الواسعة لدول الشرق الإسلامي مع روسيا القديمة والمناطق المجاورة".