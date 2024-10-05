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رياضة

فريق الكرة بالأهلي يهنئ لاعبي اليد بالفوز بـ برونزية كأس العالم للأندية (صور)

فريق الكرة بالأهلي
فريق الكرة بالأهلي يهنيْ لاعبي اليد بعد برونزية كأس العالم

هنأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  والجهاز الفني والإداري والطبي،  لاعبي  فريق كرة اليد والجهاز الفني والإداري والطبي، وذلك بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية لكرة اليد، في حضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، والكابتن خالد العوضي  مدير إدارة النشاط الرياضي. 


واحتفى لاعبو فريق الكرة وأعضاء الجهاز الفني بلاعبي فريق كرة اليد بعد هذا الإنجاز الكبير، وطوقوا أعناقهم بباقات الورود، وتم التقاط الصور التذكارية وسط حضور كبير من براعم وقطاعات الناشئين لكرة اليد وكرة القدم بالنادي في مدرجات التتش.  


وكان الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي  حقق فوزًا تاريخيًّا على نادي برشلونة الإسباني بنتيجة 32-29، وحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية ‏لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».‏


وضمت قائمة الفريق المشاركة في منافسات البطولة:‏ إبراهيم المصري - أحمد خيري - عبد الرحمن علي فيصل - أحمد عادل - ‏محسن رمضان - عمر خالد «كاستلو» - محمد لاشين - عمر سامي - سيف هاني - عبد الرحمن حميد - محمد إبراهيم - عبد الرحمن طه - ‏ياسر سيف - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب - راضي محمد راضي- محمد صلاح السيد‎، ويضم الجهاز الفني والإداري والطبي كلا من: ستيفان مادسن مديرا فنيا - محمد إبراهيم مدربا عاما – فينو لوسيرت مدرب الحراس – عمرو محمد – مدرب الأحمال – مصطفى ناجي طبيب الفريق - هاني النجدي مدير الفريق - محمد أبو زيد إداري

الأهلي يفوز على برشلونة ويحصد برونزية مونديال الأندية 

وكان الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني ستيفان مادسن، قد فاز على نظيره برشلونة الإسباني بنتيجة (32-29)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم لتحديد صاحب المركز الثالث ببطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة وتستمر حتى يوم 3 أكتوبر المقبل. 

وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم النادي الأهلي على برشلونة بنتيجة (18-15).

بهذه النتيجة يحصد الأهلي المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما يحل برشلونة بالمركز الرابع.

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