الأهلي يستأنف تدريباته بعد انتهاء فترة الراحة استعدادا لـ السوبر المصري (صور)

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد انتهاء فترة الراحة التي حددها الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

تفاصيل مران الأهلي استعدادا لكأس السوبر المصري

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مطولة مع اللاعبين، قبل انطلاق فقرات المران الجماعي للحديث عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وخاض اللاعبون جانبًا من التدريبات البدنية المتنوعة في الجيم وملعب التتش، قبل أن ينخرط اللاعبون في أداء التدريبات الفنية تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا، شارك فيه الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وبعض التدريبات الخططية.

ويخوض الأهلي تدريباته خلال الفترة المقبلة استعدادًا لبطولة السوبر المصري والمقرر إقامتها في دولة الإمارات الشقيقة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.