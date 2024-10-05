المشدد 3 سنوات لعاطلين لحيازة المواد المخدرة بالنزهة
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 3 سنوات لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة نارية في النزهة.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالقاهرة ألقت القبض علي شخصين أثناء استقلالهم دراجة نارية وبتفتيشهم عثر بحوزتهم علي مواد مخدرة.
وبمواجهتهم اعترفوا أنها بغرض الإتجار، السلاح ناري "فرد خرطوش" للدفاع عن تجارتهم الغير مشروعة ومبالغ مالية وهاتفين محمول.
واكد تقرير المعمل الكيماوي ان الاكياس البلاستيكية شفافة اللون المضبوطة حوزة المتهمين هي لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.
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