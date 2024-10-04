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حوادث

حبس تشكيل عصابي متهم بمحاولة تهريب مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بحبس تشكيل عصابي متهم بتهريب أكثر من مليون قرص مخدر لعقار الكبتاجون إلى خارج البلاد، وقدرت قيمتها المالية بحوالي 1.5 مليار جنيه تقريبًا 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عناصر تشكيل عصابي مكون من 4 أشخاص -3 منهم يحملون جنسية إحدى الدول- بممارسة نشاط إجرامي تخصص في جلب وتهريب المواد المخدرة والاتجار بها واعتزامهم تهريب كميات كبيرة من أقراص الكبتاجون المخدر عن طريق إخفائها بطريقة مستحدثة داخل شحنات علب حلوى المولد النبوى الشريف إلى إحدى الدول.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم 1،305،000 مليون وثلاثمائة وخمسة آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون – 3 سيارات.


وقدرت القيمة المالية للأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى 1.5 مليار جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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نيابة شرق القاهرة الكلية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة

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