السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

بيروت، فيتو
بيروت، فيتو

أفادت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، اليوم السبت، بشن قوات الاحتلال غارة عنيفة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.

قصف بلدات عدة في جنوب لبنان

وفجر اليوم، قصفت الطائرات الإسرائيلية، عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي ورشقات نارية كثيفة.

وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الخيام، وثانية على كفر كلا.

كما سمعت أصوات قذائف مدفعية ورشقات نارية كثيفة في محيط الوزاني، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية مستهدفا منطقة معتقل أنصار سابقا، بين بلدتي الدوير وأنصار.

وأيضا تعرضت بلدة كوثرية السياد لغارة جوية مماثلة، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.

تحذيرًا جديدًا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت

كما أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تحذيرًا جديدًا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور.

وفي التحذير، قال جيش الاحتلال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الطيران على المدى الزمني القريب".

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية في بيروت

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