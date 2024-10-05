السبت 05 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية في بيروت

غارة إسرائيلية جديدة
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية الجنوبية في بيروت، فيتو

قصفت الطائرات الإسرائيلية، اليوم السبت، عدة بلدات جنوب لبنان تزامنا مع قصف مدفعي ورشقات نارية كثيفة.


وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على بلدة الخيام، وثانية على كفر كلا.


كما سمعت أصوات قذائف مدفعية ورشقات نارية كثيفة في محيط الوزاني، كما نفذ طيران الاحتلال غارة جوية مستهدفا منطقة معتقل أنصار سابقا، بين بلدتي الدوير وأنصار.


وأيضا تعرضت بلدة كوثرية السياد لغارة جوية مماثلة، وفقا للوكالة اللبنانية للإعلام.

كم أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تحذيرًا جديدًا للسكان في الضاحية الجنوبية لبيروت بضرورة إخلاء مبنى في حي برج البراجنة على الفور.

وفي التحذير، قال جيش الاحتلال: "أنتم متواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها الطيران على المدى الزمني القريب".

 

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