اشتباكات من المسافة صفر، تفاصيل جديدة عن مواجهات حزب الله وجيش الاحتلال
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن الأيام الأربعة الأولى من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي "حزب الله في جنوب لبنان، كشفت عن تفاصيل جديدة في تكنيك الحزب بالمعارك.
وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أنه خلال الأيام الأربعة الأولى من العملية في جنوب لبنان، أدرك جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حزب الله لا يعتمدون على إطلاق النار من مسافة بعيدة، وقد أبلغ المظليون بالفعل عن 6 مواجهات من مسافة قريبة.
حزب الله يخوض معارك مع جيش الاحتلال من المسافة صفر
وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر حزب الله يخوضون المعارك وجها لوجه مع جنود الجيش الإسرائيلي، الذين دخلوا جنوب لبنان.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.