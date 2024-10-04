اشتباكات من المسافة صفر، تفاصيل جديدة عن مواجهات حزب الله وجيش الاحتلال

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن الأيام الأربعة الأولى من المعارك التي تخوضها قوات الجيش الإسرائيلي ضد مقاتلي "حزب الله في جنوب لبنان، كشفت عن تفاصيل جديدة في تكنيك الحزب بالمعارك.

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أنه خلال الأيام الأربعة الأولى من العملية في جنوب لبنان، أدرك جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عناصر حزب الله لا يعتمدون على إطلاق النار من مسافة بعيدة، وقد أبلغ المظليون بالفعل عن 6 مواجهات من مسافة قريبة.

حزب الله يخوض معارك مع جيش الاحتلال من المسافة صفر

وأشارت الصحيفة إلى أن عناصر حزب الله يخوضون المعارك وجها لوجه مع جنود الجيش الإسرائيلي، الذين دخلوا جنوب لبنان.