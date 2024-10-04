جيش الاحتلال يشن غارات على بلدتي بنت جبيل وسرعين بلبنان
ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة بنت جبيل جنوبي لبنان وعلى بلدة سرعين بمنطقة البقاع شرقي البلاد.
جيش الاحتلال يقصف ألفي هدف في لبنان
وفي وقت سابق من، اليوم الجمعة، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته ضربت أكثر من ألفي موقع خلال أربعة أيام من عملية برية محدودة في جنوب لبنان، لاستهداف مواقع تابعة لجماعة حزب الله.
هجمات جيش الاحتلال على لبنان
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي، القول “إنه جرى ضرب أكثر من ألفي هدف عسكري، بما يشمل مسلحين ومنشآت عسكرية وأسلحة وغيرها”.
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