السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إسرائيل تزعم استهداف رئيس مخابرات حزب الله مع خليفة نصر الله

غارات على الضاحية،
غارات على الضاحية، فيتو

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي زعمه، أنه "بالإضافة إلى هاشم صفي الدین، يعتقد أن رئيس استخبارات حزب الله حسين هزيمة المعروف باسم "مرتضى" كان أيضًا في الملجأ الذي تم استهدافه".

 

الجيش الإسرائيلي يزعم تزايد مؤشرات تصفية هاشم صفي الدين

زعمت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة بمقتل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان هو أيضا في المخبأ الذي قصف، ولم يعرف مصيره.

 

محاولة اغتيال هاشم صفي الدين في بيروت

وفي وقت الخمس، قال مسئول إسرائيلي إن هاشم صفي الدين كان في مخبأ عميق تحت الأرض ولم يتضح بعد ما إذا كان قُتل في الضربة التي استهدفته في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.

كان في مخبأ عميق تحت الأرض، شكوك بشأن مصير هاشم صفي الدين بعد الضربة الإسرائيلية

بعد محاولة اغتياله، من هو هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل لحسن نصر الله؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حسين هزيمة مرتضي رئيس استخبارات حزب الله هاشم صفي الدین الاستخبارات مخبأ

مواد متعلقة

أوقعوهم بين قتيل وجريح، حزب الله يفجر 3 عبوات ناسفة في قوة إسرائيلية

جالانت يتوعد حزب الله بمزيد من المفاجآت

الأكثر قراءة

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

خرجت عن السيطرة، وسائل إعلام أمريكية تكشف المستور بين الولايات المتحدة وإسرائيل

مصادر بالمركزي: انتظام خدمة إنستاباي بعد إصلاح عطل بسيط في السيستم

تلقت 40 طعنة نافذة، محافظ الإسماعيلية يطمئن على مفتشة تموين بعد تماثلها للشفاء

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

مصدر بالمصرية للاتصالات يكشف انتهاء كافة التجهيزات لإطلاق شريحة المحمول eSim

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

المزيد
الجريدة الرسمية