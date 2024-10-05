إسرائيل تزعم استهداف رئيس مخابرات حزب الله مع خليفة نصر الله

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي زعمه، أنه "بالإضافة إلى هاشم صفي الدین، يعتقد أن رئيس استخبارات حزب الله حسين هزيمة المعروف باسم "مرتضى" كان أيضًا في الملجأ الذي تم استهدافه".

الجيش الإسرائيلي يزعم تزايد مؤشرات تصفية هاشم صفي الدين

زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن هناك مؤشرات متزايدة بمقتل هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله والخليفة المحتمل لحسن نصر الله في غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت الخميس.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال أن مسؤول الاستخبارات في حزب الله كان هو أيضا في المخبأ الذي قصف، ولم يعرف مصيره.

محاولة اغتيال هاشم صفي الدين في بيروت

وفي وقت الخمس، قال مسئول إسرائيلي إن هاشم صفي الدين كان في مخبأ عميق تحت الأرض ولم يتضح بعد ما إذا كان قُتل في الضربة التي استهدفته في ساعة مبكرة من صباح أمس الجمعة.