أخبار مصر اليوم، السيسي وبن زايد يشهدان إعلان مخطط مشروع "رأس الحكمة"باستثمارات 35 مليار دولار، تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا، توفير العمالة الماهرة في 6 قطاعات لـ السوق القطرية

نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة في الشأن المحلي المصري نستعرضها معكم في النشرة التالية:

اعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات ظهور نتائج اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية نظام الخمس سنوات ونظام السنتين بعد الدبلوم للقبول بكليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات إعلان مخطط مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ممثلًا لمصر في افتتاح القمة التاسعة عشر للفرانكفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس يومي 4-5 أكتوبر الجارى،نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

صرح الدكتور طه توفيق رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه حوالي الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت العالمي الساعة الخامسة عصرا بالتوقيت المحلي ليوم الخميس 3 أكتوبر 2024، حدث انفجار شمسي كبير يصنف على أنه الأكبر حتى الآن خلال دورة النشاط الشمسي الحالية، وقد تم رصده محيطا بالهالة الشمسية من كل الاتجاهات.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ33 مليون و646 ألفا و157 خدمة.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى عدد من كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي.

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتائج اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية نظام الخمس سنوات ونظام السنتين بعد الدبلوم للقبول بكليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة ماركوس زودر رئيس وزراء ولاية بافاريا والوفد المرافق له، وذلك على هامش زيارتهم لمصر، رافقهم خلال الزيارة يورجن شولتس السفير الألماني بالقاهرة.

عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.

تقدَّم شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي جسَّدت أعظم معاني التضحية والصمود، وأعلت رايات العزة والكرامة الوطنية.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من وسط سيناء ومدن القناة وشرق القاهرة.

شهد اللقاء الذي جمع بين وزير العمل محمد جبران، ونظيره القطري، علي بن صميخ المري، وزير عمل دولة قطر، التعاون المشترك، ومن بينها جاهزية مصر لتوفير عمالة ماهرة يحتاجها سوق العمل في دولة قطر.

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