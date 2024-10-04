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نقابة الأطباء تعيد تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان

نقابة الأطباء، فيتو
نقابة الأطباء، فيتو
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عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.

وتنص المادة 23 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويا شهر أكتوبر من بين أعضائه وكيلا، وسكرتيرا عاما، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا مساعدا، وأمينا مساعدا للصندوق، ويكونون مع النقيب هيئة المكتب.

 

تشكيل هيئة مكتب النقابة 

 

وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلا.
2.د. محمد فريد حمدي أمينا عاما.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.

كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:

1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية - د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية - د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان - د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط - د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوى - د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية - د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات - د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أحمد اليك.

 

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أبو بكر القاضى أسامة عبد الحي النقابة العامة للأطباء مجلس النقابة العامة للأطباء نقابة الأطباء

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