الجمعة 04 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

نيابة عن الرئيس، وزير البترول يشارك في افتتاح القمة الـ19 للفرانكفونية بباريس

بدوي خلال لقاء الرئيس
بدوي خلال لقاء الرئيس الفرنسي،فيتو

  شارك المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ممثلًا لمصر في افتتاح القمة التاسعة عشر للفرانكفونية التي تنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس  يومي 4-5 أكتوبر الجارى،نيابة عن  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. 

 عُقدت الجلسة الافتتاحية للقمة برئاسة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الحالي لقمة الفرانكفونية، وبحضور عدد كبير من رؤساء الدول ورؤساء حكومات الدول اعضاء منظمة الفرانكفونية. كما شارك الوزير  في الاجتماعات التي عقدت بشأن "تجديد النظام الدولي متعدد الأطراف".
وتنعقد القمة هذا العام تحت شعار: (الإبداع والابتكار وريادة الأعمال)، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية كبرى تشهدها الساحة العالمية. وتشهد فعاليات القمة تسليم الرئاسة من تونس إلى فرنسا التي تترأس القمة في دورتها الحالية.

 

ماكرون يقدم الشكر للرئيس السيسي لجهوده في خدمة التنمية في إفريقيا 

 

ووجه  الرئيس الفرنسي ماكرون والسكرتير العام للمنظمة الدولية للفرانكفونية  لويز موشيكيوابو خلال كلمة كل منهما في الجلسة الافتتاحية الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي علي إنتهاء السلطات المصرية من إنشاء مشروع المقر الجديد لجامعة سنجور لخدمة التنمية في أفريقيا في مدينة برج العرب، حيث تُعد الجامعة أحد الاجهزة الرئيسية للمنظمة، وذلك كإسهام قَيًم من قبل مصر لدعم جهود التنمية المستدامة في القارة.
يذكر أن مصر  انضمت للمنظمة الدولية للفرانكفونية في عام 1970. وتضم المنظمة حاليًا 88 دولة بينها 54 دولة كاملة العضوية وسبع دول مشاركة و27 دولة تتمتع بصفة مراقب. وتمثل الدول الأفريقية النسبة الكبرى من أعضاء المنظمة.
وتتمثل المهام الرئيسية للمنظمة الدولية للفرانكفونية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لدعم التنوع الثقافي واللغوي، وتعزيز السلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، ودعم التعليم والتدريب والتعليم العالي والبحث، وتعزيز التعاون الاقتصادي لدعم التنمية المستدامة.

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