الجمعة 04 أكتوبر 2024
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ظهور نتائج اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية نظام الخمس سنوات والسنتين

الأعلى للجامعات،
الأعلى للجامعات، فيتو

اعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات ظهور نتائج اختبارات الدبلومات والمعاهد الفنية التجارية نظام الخمس سنوات ونظام السنتين بعد الدبلوم للقبول بكليات التجارة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

ومن المقرر أن يتم فتح التظلمات لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة

وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الضغط على الرابط التالي

أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات المعاهد الفنية التجارية شعبة القانون للقبول بكليات الحقوق بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

 وسيتم فتح التظلمات لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة
وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الضغط على الرابط التالي

كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية  " نظام الثلاث سنوات " والطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية  " نظام الخمس سنوات " والمعاهد الفنية الصناعية " نظام السنتين " للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025.

وسيتم فتح التظلمات لمدة خمسة أيام اعتبارا من اليوم التالي لإعلان النتيجة

وللاستعلام عن النتيجة يمكنكم الضغط على الرابط التالي

 

كما أعلنت أمانة المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات الدبلومات والمعاهد للطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية "نظام الثلاث سنوات" للقبول بكليات الزراعة بالجامعات الحكومية للعام الجامعي 2024/2025. 

 

ويمكن للطالب الحصول على النتيجة ولاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط.
 

 

وفي سياق آخر، صرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي، بأن المجلس وافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بشأن شروط الحصول على درجة الماجستير في كليات الحاسبات والمعلومات بالجامعات المصرية، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن المجلس وافق على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية العلوم جامعة مدينة السادات بداية من العام الدراسي 2024 /2025.

كما وافق المجلس على بدء الدراسة لمرحلة البكالوريوس بكلية طب وجراحة الفم والأسنان جامعة سوهاج بداية من العام الدراسي 2024 /2025.

 

 

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