الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حالة الطقس غدا السبت 05- 10-2 024 في محافظة الفيوم

بحيرات وادي الريان
بحيرات وادي الريان بالفيوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس على محافظة الفيوم غدا، حيث يسود المحافظة طقس حار نهارا، معتدل الحرارة ليلا، ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة  32 درجة نهارا، 2 درجة ليلا.

الرطوبة والإحساس بدرجات الحرارة

وعرفت هيئة الأرصاد الجوية الرطوبة بأنها كمية بخار الماء الموجودة في الهواء  وتختلف رطوبة الهواء حسب درجة الحرارة وضغط الهواء، فكلما كان الهواء أكثر دفئا زادت كمية بخار الماء الذي يحمله.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، المعني السابق بأنه عندما يحتوي الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت ضغط ودرجة حرارة معينة، وتكثر الرطوبة في المدن الساحلية وخاصة فى فصل الصيف، لوجود مصطلحات مائية كبيرة قابلة التبخر بفعل حرارة الشمس،  ومع ارتفاع الرطوبة بالنهار تشعر بارتفاع درجة الحرارة  أعلى مما هي عليه

ويصاب الإنسان بالتعرق ويحدث صعوبة فى تبخر العرق من على جسم الإنسان بسبب تشبع الهواء بالرطوبة ما يجعل الإنسان يشعر بارتفاع درجة الحرارة وإرهاق الجسم.

تأثير الرطوبة علي أجهزة جسم الإنسان

وتأثير الرطوبة على الحرارة يختلف عما نشعر به، حيث تعمل نسبة الرطوبة على  انخفاض درجة الحرارة السطحية  في الصيف وتعمل على تدفئة الجو فى فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى أن الحرارة النوعية للماء كبيرة فالماء يسخن ببطء ويبرد ببطء

درجات الحرارة المتوقعة غدا علي عموم الجمهورية

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة غدا في القاهرة الكبرى والوجه البحري  31 درجة مئوية

والسواحل الشمالية  29 درجة مئوية

جنوب سيناء  34 درجة مئوية

شمال الصعيد  32 درجة مئوية

جنوب الصعيد  36 درجة مئوية

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 5-10-2024

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 3-10-2024

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الطقس ارتفاع درجة الحرارة الأرصاد الجوية حالة الطقس السواحل الشمالية الطقس غدا السبت الطقس في محافظة الفيوم انخفاض درجة الحرارة هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة درجة الحرارة غدا في القاهرة

مواد متعلقة

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت 5-10-2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 04 - 10 - 2024

جامعة الفيوم تعرض استعداداتها ورؤيتها اليوم للعام الجامعي الجديد

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الخميس 3-10-2024

الأكثر قراءة

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

رأس الحكمة، 19 صورة ترصد لحظة تاريخية في تطور الشراكة المصرية الإماراتية

يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري

تفاصيل إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور السيسي وبن زايد

7 معلومات عن تطورات مشروع رأس الحكمة التنموي

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر واقتصادي: سنشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا السبب

اختفاء غامض لناقلات النفط الإيرانية وسط التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

منوعات

المزيد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

دراسات علمية تتوقع أسباب انقراض حيوان بيسون السهوب القديم

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فتاكة وقادرة على المراوغة.. 11 سلاحا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب وتدميرها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقته بخسارة المنصب والثروة

المزيد
الجريدة الرسمية