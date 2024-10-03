الصحة: إعلان مصر خالية من الملاريا قريبا

أكد الدكتور راضي حماد مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه قريبا سيتم إعلان مصر خالية من مرض الملاريا.

قريبا مصر خالية من مرض الملاريا

وأضاف مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة في تصريحات صحفية اليوم أن هناك عدد من الدول المحيطة بمصر لديها أمراض متوطنة معدية لديها لذا تأتي أهمية التطعيمات خوفا من انتقال هذه الأمراض إلينا.

وقال الدكتور راضي حماد مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه يوجد ١٠ أمراض مستهدفة يتم تطعيم الأطفال ضدها منها الجديري وشلل الأطفال والحصبة والدفتريا والتيتانوس.

وأشار في ورشة عمل لوزارة الصحة عن دور الإعلام في التوعية الصحية إلى وجود حملات تطعيم مجانية ضد الالتهاب السحائي في المدارس مع بداية العام الدراسي.

الصحة تؤكد التطعيمات آمنة

أكد أن التطعيمات التي توفرها وزارة الصحة آمنة ويتم التأكد من مدى جودتها وصلاحيتها ويتم تحليلها في هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن التطعيمات التي تأتي من الخارج تكون بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

وأوضح أنه يوجد سلسلة لتبريد وتخزين التطعيمات للتأكد من مدي صلاحيتها، لافتا إلى ان وزارة الصحة تتخذ إجراءات مشددة لضمان أمان التطعيمات.

وكشفت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم.