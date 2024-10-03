الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: إعلان مصر خالية من الملاريا قريبا

الملاريا،فيتو
الملاريا،فيتو

أكد الدكتور راضي حماد مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه قريبا سيتم إعلان مصر خالية من مرض الملاريا.

 

قريبا مصر خالية من مرض الملاريا 

 

 

وأضاف مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة في تصريحات صحفية اليوم أن هناك عدد من الدول المحيطة بمصر لديها أمراض متوطنة معدية لديها لذا تأتي أهمية التطعيمات خوفا من انتقال هذه الأمراض إلينا.

وقال الدكتور راضي حماد مسئول الطب الوقائي بوزارة الصحة أنه يوجد ١٠ أمراض مستهدفة يتم تطعيم الأطفال ضدها منها الجديري وشلل الأطفال والحصبة والدفتريا والتيتانوس.

 

وأشار  في ورشة عمل لوزارة الصحة عن دور الإعلام في التوعية الصحية إلى  وجود حملات تطعيم مجانية ضد الالتهاب السحائي في المدارس مع بداية العام الدراسي.

 

الصحة تؤكد التطعيمات آمنة 

أكد أن التطعيمات التي توفرها وزارة  الصحة  آمنة ويتم التأكد من مدى جودتها وصلاحيتها ويتم تحليلها في هيئة الدواء المصرية مشيرا إلى أن التطعيمات التي تأتي من الخارج تكون بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف.

 

وأوضح أنه يوجد سلسلة لتبريد وتخزين التطعيمات للتأكد من مدي صلاحيتها، لافتا إلى ان وزارة الصحة تتخذ إجراءات مشددة لضمان أمان التطعيمات.

 

وكشفت وزارة الصحة أهمية التطعيمات في محاربة الأمراض وتقوية الجهاز المناعي للجسم. 

 

 ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

وزارة الصحة مرض الملاريا صحة الطب الوقائي بوزارة الصحة

مواد متعلقة

الصحة: تطعيم الأطفال إجباريا ضد 10 أمراض وجميع التطعيمات آمنة

وزيرا الصحة والإسكان يبحثان مشروع المدينة الطبية

نائب وزير الصحة: إضافة 227 سريرا وحضانة لمنظومة الرعايات والحضانات

وزير الصحة يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» لـ24.9 مليون خدمة

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

من المسئول عن المهزلة؟ رسالة خبير اقتصادي للحكومة بعد منح 10 مليارات جنيه لمشروع عمراني جديد

قرار عاجل من مدير تعليم الجيزة بشأن المعلمين

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

تعيين وزير المالية السابق في منصب كبير بصندوق النقد، ومعيط يكشف التفاصيل

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

ولاية أمريكية تحقق مع مصنع للبلاستيك بشأن وفاة عمال بإعصار "هيلين"

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

المزيد

انفوجراف

شاركت في يونيو 67 وأكتوبر 73.. الفرقة 36 الإسرائيلية المنضمة إلى الهجوم البرى على لبنان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 3-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية