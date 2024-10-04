الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الجيزة تزيل 31 كشكا مخالفا بالطريق العام بمنطقة جمال عبد الناصر في المنيب

حملات حي جنوب الجيزة
حملات حي جنوب الجيزة
ads

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية. 

حيث شن حي جنوب أكبر حملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب أسفرت عن إزالة ٣١ كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري. 

كما شملت الحملات رفع ٣٣٠ حالة إشغال وبروزات متنوعة ما بين أوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام وإستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهٍ ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية. 

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي  تعد على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ازالة الاشغالات الطريق العام المنيب تسهيل حركة المواطنين جمال عبد الناصر جنوب الجيزة حركة المواطنين حي جنوب الجيزة محافظ الجيزة

الأكثر قراءة

الأهلي يفوز على الزمالك 2-1 في القمة الأولى بدوري الكرة النسائية (صور)

رأس الحكمة، 19 صورة ترصد لحظة تاريخية في تطور الشراكة المصرية الإماراتية

يوسف حسن بعد فسخ الزمالك عقده: لن أسامحكم على تدميري

تفاصيل إطلاق مشروع رأس الحكمة بحضور السيسي وبن زايد

للمرة الثانية.. صندوق النقد يؤجل المراجعة الرابعة مع مصر واقتصادي: سنشهد زيادة في قيمة الجنيه أمام الدولار لهذا السبب

ارتفاع مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

اختفاء غامض لناقلات النفط الإيرانية وسط التهديدات الإسرائيلية (فيديو)

7 معلومات عن تطورات مشروع رأس الحكمة التنموي

منوعات

المزيد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

دراسات علمية تتوقع أسباب انقراض حيوان بيسون السهوب القديم

تقارير: الأمريكيون يشترون ورق تواليت بكميات كبيرة لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البوري يسجل 155 جنيهًا في سوق العبور

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

فتاكة وقادرة على المراوغة.. 11 سلاحا يستطيعون الوصول إلى تل أبيب وتدميرها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير رؤية شخص يشرب الخمر في المنام وعلاقته بخسارة المنصب والثروة

المزيد
الجريدة الرسمية