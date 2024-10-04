الجيزة تزيل 31 كشكا مخالفا بالطريق العام بمنطقة جمال عبد الناصر في المنيب

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة في إزالة الإشغالات والتعديات من الطريق العام وتيسير الحركة المرورية.

حيث شن حي جنوب أكبر حملات تحقيق الانضباط بمنطقة جمال عبد الناصر بنطاق قطاع المنيب أسفرت عن إزالة ٣١ كشك مخالفة مقامة بالطريق العام تعيق حركة المارة والمركبات وتعكس مظهر غير حضاري.

كما شملت الحملات رفع ٣٣٠ حالة إشغال وبروزات متنوعة ما بين أوتاد حديدية متعدية علي الطريق العام وإستاندات معروضات بنهر الطريق وترابيزات وكراسي وإشغالات لمقاهٍ ومحال تعيق حركة المواطنين وذلك بمتابعة من الدكتور أشرف تامر رئيس حي جنوب وقد تم التحفظ على الإشغالات بمخازن الحي وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وكلف محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة شن حملات تحقيق الانضباط بالشارع وعدم السماح بأي تعد على الطريق العام لتسهيل حركة المواطنين.