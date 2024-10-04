وزير الصحة: المبادرة الرئاسية «بداية» تقدم 33.6 مليون خدمة متنوعة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ33 مليون و646 ألفا و157 خدمة.

استفاد من خدمات المبادرة 8 ملايين و697 ألفا و628 مواطنا

وخلال الأيام الأربع الماضية، استفاد من خدمات المبادرة 8 ملايين و697 ألفا و628 مواطنا، حيث قدمت المبادرة خدماتها في مجال تمكين وتدريب المرأة لـ 22 ألفا و234 مستفيدة، وذلك عبر 115 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 22.8 طن لحوم وسلع تموينية، وصلت لـ 20 ألفا و842 أسرة، علاوة على تنظيم 155 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 113 ألف مشارك.



وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 75 ألفا و826 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، وتم تنفيذ حملات توعية من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 229 ألفا و14 مواطنا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 16 ألفا و697 مواطنا، إلى جانب توزيع 2.194 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ​27 ألفا و195مستفيدا.



ونفذت المبادرة حملات طرق الأبواب للتوعية عن مخاطر الإدمان والتعاطي لـ9 آلاف و767 شاب وشابة، وقدمت خدمات تأهيلية، وعلاجية وأجهزة تعويضية ل 300 مستفيدا من ذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على تقديم 6 ملايين و914 ألف خدمة صحية، من خلال 47 قافلة طبية، شملت خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل.



وتضمنت فعاليات «بداية» تنظيم 560 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية استفاد منها نحو 35 آلف مواطن، كما تم فتح 49 فصل محو أمية، استفاد منها 1.715 مواطنا، إلى جانب تنفيذ قوافل امتحانات لإصدار شهادات محو الأمية، استفاد منها 489 مواطنا في المحافظات المختلفة، علاوة على تمويل 8 آلاف و466 مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر، للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2.710 مستفيد.



وقدمنا المبادرة الرئاسية «بداية» 760 ألف خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات ارشادية، بالإضافة إلى تنظيم 188 ندوة لرفع الوعي البيئي والتوعية بالقضايا المتعلقة بالمناخ لـ 4 آلاف و138 مشاركا، و20 ندوة لتمكين الشباب والفتيات والمقبلين على الزواج لـ19 ألفا و735 مواطنا، إلى جانب تنفيذ أنشطة تدريب البرنامج القومي «مودة» للمقبلين على الزواج استفاد منه 4400 مُتدربا، بالإضافة لتقديم برامج تدريبية مكثفة، على التحول الرقمي لـ 600 مشارك.





وكثفت المبادرة تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية في فترات عمل مسائية، من خلال الوحدات المتنقلة، بلغت هذه الخدمات 3 آلاف و192 خدمة في مختلف المحافظات، علاوة على تنظيم 14 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وكذلك 44 دورة تدريبية مهنية للمزارعين والعمال، بمشاركة 928 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.