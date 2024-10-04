الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد رمضان: معلول قيمة كبيرة وننتظر عودته

علي معلول
علي معلول

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي ، أن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قيمة كبيرة وقدم مردودًا رائعًا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي عام 2016. 

وأضاف: "بالتأكيد ما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير. 

و أكمل: "أن الإصابة فقط من أبعدت اللاعب عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليًّا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته.

وأشار رمضان إلى أن النادي ينتظر تماثل معلول للشفاء في نوفمبر القادم وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته أولًا، والتي يتمناها كل محب للأهلي، وبعدها يكون القرار الذي يحدد موقفه، لكنه سوف يبقى لاعبًا صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير الأهلي ومسئوليه.

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة 

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشئون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة  أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.

موعد مباراة الأهلي القادمة 

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة. 

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع  بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأهلي علي معلول معلول محمد رمضان أحمد القندوسي

مواد متعلقة

محمد رمضان: سأكون بين الفريق على دكة البدلاء حال تطلب الأمر، لدي صلاحيات حسم الصفقات بشكل أسرع، كولر مدير فني للفريق ولا يتحكم في نظام النادي، وهذه احتياجات الأهلي في الميركاتو الحالي

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

بعد أن مزقته دراسة المحاصيل بالأقصر، مواقع التواصل تتحول لسرادق عزاء لأسرة الشاب فهد

حبس سائق سيارة بتهمة دهس شابين في الزيتون

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

موعد انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادا لمباراتي موريتانيا

سعر الدولار في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الطفل المعاق في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة وسعيدة قريبا

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

المزيد
الجريدة الرسمية