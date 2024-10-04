محمد رمضان: معلول قيمة كبيرة وننتظر عودته

أكد محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي ، أن علي معلول لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قيمة كبيرة وقدم مردودًا رائعًا مع الفريق منذ انضمامه للأهلي عام 2016.

وأضاف: "بالتأكيد ما بذله معلول من جهد وعطاء على مدار سنوات طويلة محل تقدير من الجميع سواء كانت الإدارة أو الجماهير.

و أكمل: "أن الإصابة فقط من أبعدت اللاعب عن صفوف الفريق، وهو ينفذ حاليًّا برنامجه العلاجي بشكل متميز، خاصة أنه لاعب محترف وملتزم بطبيعته.

وأشار رمضان إلى أن النادي ينتظر تماثل معلول للشفاء في نوفمبر القادم وفقًا لرؤية الطبيب المعالج، ومن ثم مشاركته في التدريبات والتأكد من سلامته أولًا، والتي يتمناها كل محب للأهلي، وبعدها يكون القرار الذي يحدد موقفه، لكنه سوف يبقى لاعبًا صاحب مكانة خاصة في قلوب جماهير الأهلي ومسئوليه.

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

وأعلن النادي الأهلي في بيان رسمي، إحالة أحمد القندوسي، لاعب الفريق المعار إلى سيراميكا كليوباترا، للشئون القانونية بشأن التصريحات التي أدلى بها.

وقال الأهلي في بيانه: “قرر الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، إحالة أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا إلى الشئون القانونية بالنادي، ومخاطبة ناديه الحالي لاستدعاء اللاعب للإدلاء بأقواله بخصوص ما صدر عنه”.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي البطولة يوم ٢٠ أكتوبر الجاري في الثامنة وخمس دقائق بتوقيت القاهرة.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا”.