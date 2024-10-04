محمد رمضان: سأكون بين الفريق على دكة البدلاء حال تطلب الأمر، لدي صلاحيات حسم الصفقات بشكل أسرع، كولر مدير فني للفريق ولا يتحكم في نظام النادي، وهذه احتياجات الأهلي في الميركاتو الحالي

ما زالت توابع خسارة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام الزمالك في بطولة كأس السوبر الإفريقي تضرب النادي والتى بدأت سريعا بإحداث تغيرات داخل القلعة الحمراء كان من أهمها تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي ومنحه صلاحيات مدير الكرة.

واستحوذ قرار تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للنادي الأهلي مع منحه صلاحيات مدير الكرة علي اهتمام كبير داخل الأوساط الرياضية ويرجع ذلك لاتخاذ مسؤولو الأحمر قرارا في وقت سابق برحيل خالد بيبو عن منصب مدير الكرة وإسناد تلك المهمة إلي سامي قمصان بجانب عمله كمدرب عام للفريق.

ومنذ تعيين رمضان في هذا المنصب تزايدت التكهنات حول مهام عمله وإلي أي مدي يصل دورة داخل النادي بشكل عام والفريق الأول للكرة بشكل خاص ومدي تقبل كولر المدير الفني للفريق هذا الأمور ليخرج نجم الأهلي السابق ليجيب عن أغلب التساؤلات التي ترددت منذ تعيينه في المنصب الجديد.

محمد رمضان يعلنها سأتواجد علي دكة البدلاء

وكان من التساؤلات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة هل يتواجد محمد رمضان علي مقاعد بدلاء الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أنه تم الاتفاق على المهام التي يقوم بها، والتي تخص التعاقدات وتطبيق اللوائح بالكامل على فريق الكرة، مشيرًا إلى أن مدير الكرة يتواجد على مقاعد البدلاء، لكن لو وصلنا للنظام المطلوب فلا يهم الجلوس على الدكة من عدمه.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "حال الوصول لنظام معين ونجاحه، فلا أهمية قصوى لوجودي على الدكة، هناك نظام معين في رأسي سوف اتفق مع اللاعبين عليه، وحال النجاح في فرضه فلا أهمية للتواجد على الدكة".

لدي صلاحيات لحسم الصفقات بشكل أسرع

وأضاف: "الأهلي قرر أن يكون المدير الرياضي مشرفا على لجنة الإسكاوتنج والتعاقدات، وعند التعاقد مع لاعب جديد، سيكون هدفنا حسم ضمه بشكل سريع بدلا من العودة للجنة التخطيط، الهدف هو سهولة حسم ملف الصفقات بشكل سريعًا بمجرد الاتفاق مع مارسيل كولر، ويتم ابلاغ مدير التعاقدات من أجل إنهاء الصفقات".

وواصل: "كان هناك بعض الأمور مع الكابتن محمود الخطيب، تم منح بعض الصلاحيات لي من أجل سرعة حسم الملفات، بالنسبة لقطاع الناشئين سوف يتم الاتجاه إليها لتكون تحت مظلة المدير الرياضي ولكن بعد سنة أو سنتين".

وزاد: "لجنة الإسكاوتنج سوف ترشح اللاعب للجهاز الفني، ويتم التشاور مع كولر، وسنقوم بالتنفيذ فورًا، بدلا من تعطل اي شئ كما كان يحدث سابقا، في المرحلة الحالية لن نجري أي تعديلات على التعاقدات أو الاسكاوتنج، لكن الفترة القادمة لا نعرف ما سيحدث".

كولر هو المدير الفني ولا يتحكم في نظام النادي

وترددت أنباء منذ اليوم الأول لرمضان في منصبه الجديد بأن أزمة في هذا المنصب بسبب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

ورد رمضان علي هذه الأنباء قائلا: "كل ما يقال عن وجود أزمة في المنصب مع مارسيل كولر غير صحيح، كولر هو المدير الفني ولا يتحكم في نظام النادي بشكل عام، لأن رئيس النادي والمشرف العام هو المتحكم في الكرة ويتحكم في سياسة النادي، وكولر تم إبلاغه قبل أن يتم إصدار القرار بشكل رسمي".

إحتياجات الأهلي في الميركاتو

وبجانب وجود محمد رمضان في منصب المدير الرياضي تم إسناد مهمة الإشراف علي لجنة الإسكاوتنج اليه، وكان من أهم ما يدور حول هذا القرار هو إمكانية إبرام الأهلي صفقات جديدة قبل غلق باب القيد المحلي يوم 25 أكتوبر.

وتحدث رمضان في هذا الإطار عن إحتياجات الأهلي الذي أكد خلال "، أن الفريق في حاجة لضم مركزين أو ثلاث مراكز، متمنيًا أن يكون موفقًا في حسم باقي الصفقات، وهناك مكان للاعب أجنبي وأيضًا من المزمع التعاقد مع لاعبين محليين.