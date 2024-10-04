محمد رمضان: طموحي لا سقف له ولا حدود وهذا موقفي من علي معلول

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الفريق في حاجة لضم مركزين أو ثلاث مراكز، متمنيًا أن يكون موفقًا في حسم باقي الصفقات، وهناك مكان للاعب أجنبي وأيضًا من المزمع التعاقد مع لاعبين محليين.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي معلول تاريخه كبير في النادي الأهلي، ونتمنى تعافيه في أسرع وقت، حتى يكون في حساباتنا".

السوبر الإفريقي

وأضاف: "أعتذر لجمهور الأهلي عن الخسارة في السوبر الإفريقي، واذكر الجميع أن الفريق حقق نتائج طيبة ومن أفضل النتائج في آخر 24 عاما، وجمهور الأهلي هو المؤثر لرقم 1 في قيمة اللاعبين والجهاز الفني، والمفروض بالنسبة لي في العمل الإداري من الاهتمامات الخاصة بي إرضاء جمهور الأهلي".

وواصل: "جمهور الأهلي حالة خاصة ولديه عزة نفس وحب جارف للنادي، وحبهم لاسم النادي الأهلي أكبر من اي اسم وهو ما يعجبني فيهم بشكل غير عادي".

وأكمل: "طموح عندي لا سقف له ولا حدود، سأحاول أزرع ذلك في اللاعبين وهو موجود لديهم سوف نزيد ذلك، ولكن الأمر يشترط بالاجتهاد والإخلاص، نأخذ بالأسباب والتوفيق من عند الله".

وأتم: "لدينا ارتباطات هامة في السوبر المصري والإنتركونتيننتال أمام العين الإماراتي وسوف نسعى للظهور بشكل قوي".