الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

محمد رمضان: طموحي لا سقف له ولا حدود وهذا موقفي من علي معلول

محمد رمضان المدير
محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، فيتو

أكد محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي، أن الفريق في حاجة لضم مركزين أو ثلاث مراكز، متمنيًا أن يكون موفقًا في حسم باقي الصفقات، وهناك مكان للاعب أجنبي وأيضًا من المزمع التعاقد مع لاعبين محليين.

وقال رمضان عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "علي معلول تاريخه كبير في النادي الأهلي، ونتمنى تعافيه في أسرع وقت، حتى يكون في حساباتنا".

 

 السوبر الإفريقي

وأضاف: "أعتذر لجمهور الأهلي عن الخسارة في السوبر الإفريقي، واذكر الجميع أن الفريق حقق نتائج طيبة ومن أفضل النتائج في آخر 24 عاما، وجمهور الأهلي هو المؤثر لرقم 1 في قيمة اللاعبين والجهاز الفني، والمفروض بالنسبة لي في العمل الإداري من الاهتمامات الخاصة بي إرضاء جمهور الأهلي".

وواصل: "جمهور الأهلي حالة خاصة ولديه عزة نفس وحب جارف للنادي، وحبهم لاسم النادي الأهلي أكبر من اي اسم وهو ما يعجبني فيهم بشكل غير عادي".

وأكمل: "طموح عندي لا سقف له ولا حدود، سأحاول أزرع ذلك في اللاعبين وهو موجود لديهم سوف نزيد ذلك، ولكن الأمر يشترط بالاجتهاد والإخلاص، نأخذ بالأسباب والتوفيق من عند الله".

وأتم: "لدينا ارتباطات هامة في السوبر المصري والإنتركونتيننتال أمام العين الإماراتي وسوف نسعى للظهور بشكل قوي".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد رمضان الأهلي علي معلول جمهور الأهلي السوبر الأفريقي

مواد متعلقة

الأهلي يكشف تفاصيل الاجتماع التنسيقي مع الفيفا لمباراة العين بكأس إنتركونتيننتال

أخبار الأهلي، أزمة معلول وصلاحيات رمضان وجلسة كولر مع الخطيب

الأكثر قراءة

طالبه بتجهيز وصيته قبل اغتياله، صديق حسن نصر الله المثير للجدل يكشف مكان قبره (فيديو)

بعد قليل، قطع المياه عن 10 مناطق حيوية بالقاهرة لمدة 5 ساعات

أول صور للممرض الذي عثر على أشلاء جثته بشوارع الزاوية، وجلسة مساج والواتس يرشدان الأمن إلى المتهمين

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو تعدي الشرطة على شخص وأسرته والاستيلاء على متعلقاته بالبدرشين

مقتل ممرض وتقطيع جثته داخل بانيو حمام وتوزيعها في شوارع الزاوية الحمراء

هل تم إيقاف الملاكمة الأولمبية إيمان خليف مدى الحياة وسحب ألقابها؟ القصة كاملة

الدماطي يوضح سبب حذف تصريحاته بعد إنجاز برونزية اليد ويوجه رسالة لـ حسين لبيب

احتفال خاص من شيكابالا بكأس السوبر الإفريقي بصحبة زوجته في منزله (صور)

منوعات

المزيد

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

المزيد

خدمات

المزيد

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الخميس

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 4 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية