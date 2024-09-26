الخميس 26 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

وصفة الموز وزيت الزيتون لشعر ناعم كالحرير

شعر ناعم، فيتو
شعر ناعم، فيتو

نعومة الشعر وفرده من الأمور التي تهتم بها معظم الفتيات من أجل الحصول على مظهر مميز وأكثر جاذبية وجمال لأن الشعر زينة الفتاة.

ولأن وسائل الفرد الصناعية تدمر الشعر تبعد عنها العديد من الفتيات ويفضلن الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر كبديل صحي واقتصادي عنها.

وصفة الموز وزيت الزيتون لشعر ناعم كالحرير 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة الموز وزيت الزيتون لشعر ناعم كالحرير.

المكونات:

ثمرة موز

نصف كوب زيت زيتون 

الطريقة:

  • نحضر المكونات ونضعها معا في الخلاط الكهربائي ونضرب جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أي تكتلات.
  • ثم نفرد الخليط على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونغطيه لمدة 40 دقيقة.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة 3 مرات أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
شعر ناعم كالحرير 

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية

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