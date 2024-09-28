السبت 28 سبتمبر 2024
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صحة ومرأة

بهذه المكونات رطبى شعرك الجاف لحمايته من التقصف

ترطيب الشعر الجاف،
ترطيب الشعر الجاف، فيتو

ترطيب الشعر الجاف أمر مهم وضروري للحفاظ على جماله وحمايته من التقصف والتساقط والهيشان ما يزيد من جمال صاحبته.

وترطيب الشعر الجاف لا يعني الترطيب اليومى بالكريمات المعروفة، بل من خلال الوصفات الطبيعية التي تغذي الشعر من الجذور وتحافظ على جماله.

 

وصفة طبيعية لترطيب الشعر الجاف

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبيعية بمكونات بسيطة لترطيب الشعر الجاف.

المكونات:

ملعقة زيت خروع

ملعقة زيت جوز الهند 

ملعقة زيت زيتون 

كوب زبادي

الطريقة:

  • نحضر بولة عميقة ونضع بها المكونات معًا ونخلط جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي متجانس وناعم وخالى من أى تكتلات.
  • نفرد القناع على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونلف الشعر ونغطيه لمدة ساعتين.
  • ثم نغسل الشعر بعدها بالماء الفاتر والشامبو ونجففه ونرطبه.
  • نكرر الوصفة مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.
ترطيب الشعر الجاف، فيتو

زيوت طبيعية مهمة لجمال شعرك

وهناك 6 زيوت طبيعية استخدامها على الشعر يعالج جميع مشكلات الشعر، ويجعله أكثر طولًا وكثافة ويضفي عليه لمعانًا وحيوية لا مثيل لهم، ومن هذه الزيوت الآتي:

زيت الجوجوبا، يعزز نمو الشعر وصحته ويستخدم في تخفيف الزيوت اللزجة مثل اللافندر أو الروزماري والنعناع.

زيت النعناع، ينشط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز نمو الشعر وصحته، يجب تخفيفه بزيت الجوجوبا 10 قطرات إلى ملعقة صغيرة جوجوبا.

زيت اللافندر يقوي جدًّا بصيلات الشعر ويزيد عددها وكثافة الشعر، ويحمي من التساقط، ويجب تخفيفه بزيت الجوجوبا أو نضع ملعقة صغيرة على الشامبو أثناء الاستحمام.

الصبار، هو نبات اشتهر بفوائده العديدة للشعر، ويعمل على إزالة بقايا المنتجات الأخرى والزيوت الزائدة من الشعر، ويحتوي على فيتامينات تؤثر في نموه وتمنع تساقطه.

زيت الروزماري، يعالج تساقط الشعر ويقويه، ولكن نخففه أيضًا بزيت الجوجوبا أو شامبو الاستحمام.

زيت جوز الهند، وهو مرطب رائع للشعر، ويحمي من التلف والتقصف ويقوي بصيلات الشعر، ويمكن استعماله كحمام زيت قبل الاستحمام، أو بعده.

 

تغذية شعرك تبدأ من الداخل

التغذية الجيدة القائمة على الخضراوات والفاكهة الطازجة هي أساس جمال الشعر، فإن الصحة الجيدة وتناول الطعام الصحي وشرب الماء الوفير، مما يساعد على صحة وقوة وجمال الشعر، هذا بجانب العناية اليومية به، من خلال التمشيط اليومي واغسليه مرتين أسبوعيًّا بالشامبو المناسب له، مع ترطيبه يوميًّا بالزيوت المغذية.

يأتي ذلك لضمان الحصول على شعر جميل وصحي، والأهم من ذلك الابتعاد عن المستحضرات الكيميائية مثل صبغات الشعر ومستحضرات فرد الشعر، مع الإقلال من السيشوار والمكواة التي تضعف الشعر وتزيد من تقصفه، ويفضل عمل حمامات الزيت والكريم التي تغذي الشعر وتجعله أكثر حيوية.

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فيتامينات ومعادن لتغذية شعرك وحل جميع مشاكله

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الميرمية، تحمي شعرك من الشيب والتساقط وتحفز نموه وتقويه

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