فصائل عراقية تعلن مهاجمة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة بالجولان وطبريا

أعلنت المقاومة الإسلامية في ‎العراق، اليوم الجمعة، مهاجمة 3 أهداف في 3 عمليات منفصلة بالجولان وطبريا في الأراضي المحتلة بالمسيرات.

رصد أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه حيفا والجليل الأعلى

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، أنه رصد أكثر من 20 صاروخا أطلقت باتجاه حيفا والجليل الأعلى، فيما دوت صافرات الإنذار في عدد من مناطق شمال إسرائيل بينها حيفا وعكا ونهاريا.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه "بعد انطلاق صفارات الإنذار بين الساعة 7:01 و7:04 في منطقة خليج حيفا والجليل الغربي، تم رصد نحو 20 قذيفة انطلقت من لبنان. تم اعتراض معظم القذائف من قبل سلاح الجو الإسرائيلي، وسقطت البقية في مناطق مفتوحة".