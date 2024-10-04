خامنئي: طوفان الأقصى تحرك مشروع، وهجومنا على إسرائيل قانوني

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن طوفان الأقصى تحرك مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني.

خامنئي: الهجوم الصاروخي الإيراني قانوني وشرعي

وتابع المرشد الإيراني: "خطوة قواتنا المسلحة في مساندة غزة قبل أيام (الهجوم الصاروخي الإيراني) قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة.. الجمهورية الإسلامية ستقوم بما هو ضروري بقوة وحزم ولن نتهاون ولن نندفع".

واستطرد: "الشهيد حسن نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين.. لن نتأخر أو نتسرع ولن نقصر وسيكون الرد بالوقت والمكان المناسبين على إسرائيل".