الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خامنئي: طوفان الأقصى تحرك مشروع، وهجومنا على إسرائيل قانوني

خامنئي، فيتو
خامنئي، فيتو

أكد المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الجمعة، أن طوفان الأقصى تحرك مشروع وطبيعي للشعب الفلسطيني.

خامنئي: الهجوم الصاروخي الإيراني قانوني وشرعي

وتابع المرشد الإيراني: "خطوة قواتنا المسلحة في مساندة غزة قبل أيام (الهجوم الصاروخي الإيراني) قانونية وتحظى بالشرعية الكاملة.. الجمهورية الإسلامية ستقوم بما هو ضروري بقوة وحزم ولن نتهاون ولن نندفع".

واستطرد: "الشهيد حسن نصر الله كان راية المقاومة والمدافع الشجاع عن المظلومين.. لن نتأخر أو نتسرع ولن نقصر وسيكون الرد بالوقت والمكان المناسبين على إسرائيل".

البيت الأبيض: أمريكا تنسق مع إسرائيل للرد على إيران

آيات قرآنية وكلمات أخرى، شاهد كيف أعدت إيران صواريخها لضرب إسرائيل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المرشد الايراني خامنئي طوفان الأقصى الهجوم الصاروخي الإيراني

مواد متعلقة

البيت الأبيض: أمريكا تنسق مع إسرائيل للرد على إيران

خامنئي يؤم صلاة الجمعة لأول مرة منذ 5 سنوات، وهذا ما يحمله لـ حسن نصرالله

نيويورك تايمز: الحرس الثوري الإيراني أقنع خامنئي بضرب إسرائيل

السيناريوهات المتوقعة لمستقبل الصراع بين إيران وإسرائيل.. أبرزها نشوب حرب إقليمية شاملة.. وهذه أبرز خيارت تل أبيب للرد على هجوم طهران

الأكثر قراءة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، البراء بن معرور "أول من بايع وأول من صلى نحو الكعبة"

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية