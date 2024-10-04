الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

الفضاء، فيتو
الفضاء، فيتو

تخطط شركة "ريشيتنيوف" الروسية لإطلاق 162 قمرا صناعيا من إنتاجها، بحلول عام 2030 إلى مدار الأرض.

وبحسب «روسبا اليوم»، أعلن ذلك مدير عام الشركة يفغيني نيستيروف في اجتماع مؤتمر SATCOMRUS 2024 الذي عقد يوم 3 سبتمبر في مدينة ياروسلافل الروسية، حيث قال إن الشركة "ريشيتنيوف" تعتزم أن تطلق العام الجاري قمرين صناعيين تابعين لمجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بإنترنت الأشياء  "مارافون–IoT".

إطلاق 162 قمرا صناعيا إلي الفضاء

كما سيتم عام 2025 إطلاق 5 أقمار أخرى من هذا النوع، وكذلك قمر الاتصالات "لوتش – 5 في إم". وأضاف قائلا إن عام 2026 سيشهد إطلاق الأقمار التابعة لمجموعة "إكسبريس – إر في" وقمري الإنترنت "سكيث". وسيتم إطلاق 4 أقمار صناعية للإنترنت عام 2027 كذلك. وتخطط الشركة لأن تطلق في العام نفسه 44 قمرا صناعيا من طراز "مارافون" وقمر الاتصالات من طراز "يامال-501". كما يخطط لإطلاق 44 قمرا صناعيا من طراز "مارافون" عامي 2028 و2029. ويتوقع أن تطلق في الفترة نفسها 10 أقمار صناعية من طراز "غونيتس".

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية يوري بوريسوف كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تنتقل الآن إلى الإنتاج الصناعي المتسلسل للأقمار الصناعية. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ قدره 60 مليار روبل. وتشارك في هذه العملية شركتا  "ريشيتنيوف"  و"لافوتشكين"، ويتوقع أن ينتج أول قمر صناعي على دفعات بحلول عام 2026.

 

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مدار الأرض الأرض ريشيتنيوف الأقمار الصناعية روس كوسموس أقمار صناعية روسيا

مواد متعلقة

للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

ناسا تنشر صورة جديدة لكويكب رجل الثلج الضخم

ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

عطل تقني يعوق حركة رائدا "ناسا" العالقين، مخاوف من عدم القدرة على إعادة طاقم "ستارلاينر" بأمان الأرض، وCrew Dragon الحل البديل

الأكثر قراءة

وفاة نجل الفنان خضر حسن

3 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات قوية من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة

الطماطم تبدأ من 7 جنيهات، وهذه أسعار الخضراوات في سوق العبور

الأهلي يلتقي الزمالك اليوم في ديربي الكرة النسائية.. ميت عقبة تحتضن المواجهة التاريخية بالدوري.. وهذا موعد المباراة والقناة الناقلة

نصر أكتوبر يوقظ شعلة الإبداع داخل عمالقة الموسيقى المصرية (فيديوجراف)

مصدر بالأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة في مران الأحد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

منوعات

المزيد

شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

عالم يكشف كواليس رصد أقوى توهج على الشمس منذ عام 2017

مارك زوكربيرج ثاني أغنى شخص في العالم لأول مرة، و50 مليار دولار تفصله عن ماسك

شاهد، لحظة غرق مركب يحمل عشرات الركاب في الكونغو الديمقراطية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالبورصات العالمية

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 في الأسواق

أسعار الأرز اليوم الجمعة 4 أكتوبر 2024 بالأسواق

ننشر أسعار النحاس اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

بإجمالي 1.75 تريليون دولار.. أغنى 10 أثرياء في العالم حتى شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم استلام الراتب في المنام وعلاقته بكثرة الهموم والأزمات

ما هي الصاخة وعلاقتها بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية