شركة روسية تخطط لإطلاق 160 قمرا صناعيا بحلول عام 2030

تخطط شركة "ريشيتنيوف" الروسية لإطلاق 162 قمرا صناعيا من إنتاجها، بحلول عام 2030 إلى مدار الأرض.

وبحسب «روسبا اليوم»، أعلن ذلك مدير عام الشركة يفغيني نيستيروف في اجتماع مؤتمر SATCOMRUS 2024 الذي عقد يوم 3 سبتمبر في مدينة ياروسلافل الروسية، حيث قال إن الشركة "ريشيتنيوف" تعتزم أن تطلق العام الجاري قمرين صناعيين تابعين لمجموعة الأقمار الصناعية الخاصة بإنترنت الأشياء "مارافون–IoT".

إطلاق 162 قمرا صناعيا إلي الفضاء

كما سيتم عام 2025 إطلاق 5 أقمار أخرى من هذا النوع، وكذلك قمر الاتصالات "لوتش – 5 في إم". وأضاف قائلا إن عام 2026 سيشهد إطلاق الأقمار التابعة لمجموعة "إكسبريس – إر في" وقمري الإنترنت "سكيث". وسيتم إطلاق 4 أقمار صناعية للإنترنت عام 2027 كذلك. وتخطط الشركة لأن تطلق في العام نفسه 44 قمرا صناعيا من طراز "مارافون" وقمر الاتصالات من طراز "يامال-501". كما يخطط لإطلاق 44 قمرا صناعيا من طراز "مارافون" عامي 2028 و2029. ويتوقع أن تطلق في الفترة نفسها 10 أقمار صناعية من طراز "غونيتس".

يذكر أن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية الحكومية يوري بوريسوف كان قد أعلن في وقت سابق أن روسيا تنتقل الآن إلى الإنتاج الصناعي المتسلسل للأقمار الصناعية. وقد خصصت الحكومة لهذا الغرض مبلغ قدره 60 مليار روبل. وتشارك في هذه العملية شركتا "ريشيتنيوف" و"لافوتشكين"، ويتوقع أن ينتج أول قمر صناعي على دفعات بحلول عام 2026.