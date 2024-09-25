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للمرة الثانية ناسا تؤجل إطلاق مركبة Crew Dragon مع رائد فضاء روسي

مركبة فضاء، فيتو
مركبة فضاء، فيتو

أعلنت وكالة ناسا عن تأجيل إطلاق المركبة الفضائية المأهولة Crew Dragon التي سيكون ضمن طاقمها رائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف إلى يوم 28 سبتمبر.

 ناسا تؤجل اطلاق مركبة الفضاء 

وكان من المقرر إطلاق المركبة يوم 26 سبتمبر، ووفقا لبيان ناسا تأجل إطلاقها إلى الساعة 13.17 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (الساعة 20.17 بتوقيت موسكو) من يوم 28 سبتمبر، بسبب الظروف الجوية غير الملائمة للإطلاق نتيجة تشكل العاصفة الاستوائية هيلين في البحر الكاريبي التي تتحرك، وفقا للمركز الوطني الأمريكي للأعاصير باتجاه خليج المكسيك بسرعة 20 كم/ساعة وتصل سرعة الرياح إلى 20 م/ثانية. ومن المتوقع وصول هذه العاصفة إلى ساحل فلوريدا الغربي يوم 26 سبتمبر.

 اتفاقية الطيران المتبادل الموقعة بين مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة ناسا

وتجدر الإشارة، إلى أن رائد الفضاء الروسي ألكسندر غوربونوف ينطلق إلى المحطة الفضائية الدولية على متن المركبة الفضائية Crew Dragon في إطار اتفاقية الطيران المتبادل الموقعة بين مؤسسة "روس كوسموس" ووكالة ناسا، التي تسمح بضمان وجود على الأقل رائد فضاء واحد من روسيا وآخر من الولايات المتحدة على متن المحطة الفضائية الدولية لخدمة القطاعين الروسي والأمريكي. وحاليا تجري المباحثات بين الجانبين بشأن تمديد سريان هذه الاتفاقية.

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