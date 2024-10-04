هل تعتمد إيران على روسيا في صراعها مع إسرائيل؟.. «الطائرات المقاتلة والصواريخ» أسلحة تعزز التعاون بين الجانبين.. والتوازانات تعيد ترتيب ميزان القوى

تسير العلاقات بين إيران وروسيا في مجالات التعاون العسكري والتكنولوجي في إطار معقد يرتبط بعدد من العوامل الجيوسياسية، منها الحرب الأوكرانية التي بدأت عام 2022، هذه العلاقة ليست مجرد شراكة تقليدية، بل تحمل في طياتها تداعيات استراتيجية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الصراع القائم بين إيران وإسرائيل.

التعاون العسكري والتكنولوجي

منذ بداية النزاع في أوكرانيا، قامت إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة هجومية، مما ساعد الجيش الروسي على تنفيذ عمليات في الأراضي الأوكرانية. هذا التعاون رغم أنه يظهر بشكل واضح، لا يمثل كل ما يمكن أن تقدمه روسيا لإيران. هناك إشارات تفيد بأن موسكو قد تبيع لإيران طائرات مقاتلة من طراز سوخوي-35، وهو ما سيكون له تأثير كبير على ميزان القوى في المنطقة.

تتجلى حاجة إيران الملحة للحصول على طائرات مقاتلة حديثة في ضعف أسطولها الجوي الحالي، الذي يتكون في معظمه من طائرات قديمة تعود لعهد ما قبل الثورة الإسلامية عام 1979. إذا ما تمكنت إيران من الحصول على سوخوي-35، فإن ذلك سيعزز من قدرتها على مواجهة التهديدات الجوية، خاصة من إسرائيل.

في تصريحات سابقة، ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية أن صفقة الطائرات قد تمت، ولكن لم يتم تأكيد ذلك بشكل رسمي، مما يثير العديد من التساؤلات حول مدى جدية هذه الصفقة. يُذكر أن أكثر من 20 طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 ما زالت متوقفة في روسيا، مما يجعل إمكانية نقلها إلى إيران أمرًا واردًا.

أنظمة الدفاع الجوي

بالإضافة إلى الطائرات المقاتلة، يمكن لروسيا أيضًا أن تزوّد إيران بأنظمة دفاع جوي مثل "بانتسير-إس1"، التي يمكن أن تلعب دورًا حاسمًا في حماية المنشآت الإيرانية من الضربات الإسرائيلية. كما تتحدث التقارير عن احتمال نقل مجموعة من المرتزقة الروس إلى إيران أو حزب الله، مما يعكس مدى التوتر المتزايد في المنطقة.

لكن واشنطن كانت لها ردود فعل سريعة تجاه هذه التحركات، حيث هددت بفرض عقوبات على الأفراد والكيانات الروسية إذا ما تم تنفيذ تلك الصفقات. هذه الديناميكيات توضح كيف يمكن أن تؤثر العلاقات الروسية الإيرانية على الاستقرار الإقليمي، وأيضًا على العلاقات بين القوى الكبرى.

الصواريخ الباليستية

في سياق الصراع مع إسرائيل، فإن إيران بحاجة إلى صواريخ متوسطة المدى لتعزيز قوتها الدفاعية. في حين أن روسيا أيضًا بحاجة إلى صواريخ تكتيكية لتحسين قدراتها في أوكرانيا. هذه الديناميكية تعني أن التعاون العسكري قد يكون مفيدًا لكلا الجانبين. ومع ذلك، فإن المعلومات حول الصواريخ الباليستية الإيرانية التي ربما تكون قد تم نقلها إلى روسيا تبقى غير مؤكدة، وهو ما يعكس تعقيدات هذا التعاون.

تجدر الإشارة إلى أن تصعيد النزاع في أوكرانيا واتهامات إيران بتزويد روسيا بالصواريخ الباليستية أثار توترًا إضافيًا بين موسكو وواشنطن. وبالرغم من عدم وجود أدلة قاطعة على نقل هذه الصواريخ، إلا أن هذه القضية تظل حساسة وتؤثر على الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة في المنطقة.

المصالح الإسرائيلية

من جهة أخرى، يُعتبر التعاون بين إيران وروسيا بمثابة تهديد مباشر للمصالح الإسرائيلية. العلاقات الروسية الإسرائيلية ليست متوترة كما هي مع الغرب، لكن عدم الرضا الإسرائيلي عن تسليح إيران قد يؤدي إلى تصعيد المواجهة. على الرغم من أن إسرائيل لم تقدم مساعدات عسكرية واضحة لأوكرانيا، إلا أن هناك دائمًا اهتمامًا من الجانب الأوكراني بالحصول على أنظمة دفاع جوي فعالة مثل القبة الحديدية.

تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في فبراير 2023 حول احتمال تقديم مساعدة عسكرية لأوكرانيا تعكس التوتر المستمر بين هذه القوى. في الوقت نفسه، العلاقات المعقدة بين إسرائيل وروسيا تتطلب التنسيق المستمر لتجنب أي تصعيد عسكري غير مرغوب فيه.

العلاقات الدولية المعقدة

إن العلاقات الدولية في الشرق الأوسط تتسم بالتعقيد، حيث يمكن أن تؤدي أي تحركات كبيرة إلى ردود فعل متسلسلة من قبل دول أخرى. زيارة رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، إلى طهران في نهاية سبتمبر الماضي، تؤكد على أهمية هذه العلاقة. كانت الزيارة تهدف إلى مناقشة التعاون في مجالات متعددة مثل الطاقة والنقل والصناعة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه الشراكة.

بينما تتطور العلاقات بين إيران وروسيا، يبدو أن هناك مزيجًا من الفوائد والتحديات. القدرة على الاعتماد على روسيا في صراعها مع إسرائيل تعتمد على عوامل متعددة، بما في ذلك التوازنات العسكرية والسياسية في المنطقة. ومع استمرار الضغوط الدولية والتوترات المتزايدة، فإن هذه الديناميكيات ستظل محور اهتمام الكثير من المراقبين في الشأن الشرق أوسطي.