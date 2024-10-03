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رياضة

اتحاد جدة يفوز على الأخدود بثنائية في الدوري السعودي

اتحاد جدة
اتحاد جدة

الدوري السعودي، فاز اتحاد جدة على نظيره الأخدود بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس في الجولة السادسة من دوري روشن للمحترفين.

وسجل كريم بنزيما الهدف الأول لفريق اتحاد جدة في الدقيقة 50، ثم أضاف حسام عوار الهدف الثاني في الدقيقة 89، وجاء هدف الأخدود الوحيد عن طريق صالح العباسي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الإضافي للمباراة. 

 

تشكيل الاتحاد أمام الأخدود

حراسة المرمى: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش - سعد الموسى - عبدالإله العمري - فواز الصقور.

خط الوسط: فابينيو - ماريو ميتاي - حسام عوار.

خط الهجوم: ستيفن بيرجوين - كريم بنزيما - موسى ديابي.

ترتيب اتحاد جدة والأخدود في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الاتحاد صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 15 نقطة، فيما يتراجع الأخدود إلي المركز الـ 15 برصيد 4 نقاط.

 

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