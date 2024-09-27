اتحاد جدة يفوز على الخليج 1/4 في الدوري السعودي

نجح فريق اتحاد جدة في تحقيق الفوز على نظيره الخليج، بنتيجة (4-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين.

افتتح الخليج أهداف المباراة عن طريق لاعبه خالد ناري، في الدقيقة 4، وسجل رباعية الاتحاد كل من كريم بنزيما وحسام عوار، وستيفن بيرجوين، وحامد الغامدي، في الدقائق 48 و56، 67، و90+5.

بهذه النتيجة حافظ الاتحاد على مركزه الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي، بـ12 نقطة، بينما استمر الخليج في المركز الـ 13 برصيد 4 نقاطٍ.