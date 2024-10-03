حزب الله: مقتل وجرح 20 عسكريا إسرائيليا بالعبوات الناسفة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، أن العبوات الناسفة التي فجرها المقاومون اليوم بقوات النخبة الإسرائيلية التي حاولت التقدم في بلدتي مارون الراس ويارون أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 20 ضابطًا وجنديًّا.

عمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان

وكان الجيش قد أعلن أمس مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل اللبناني.