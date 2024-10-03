حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية في سخنين بخليج عكا

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه قصف قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية.

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 100 صاروخ خلال ساعتين من لبنان .

انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي

وأشار جيش الإحتلال إلى أن انفجار طائرة مسيرة بالجليل الغربي، بالإضافة إلى رصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى أحدثت انفجارات في المنطقة.