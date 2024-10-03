الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية في سخنين بخليج عكا

صواريخ حزب الله،
صواريخ حزب الله، فيتو

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه قصف قاعدة سخنين الإسرائيلية للصناعات العسكرية في خليج عكا برشقة صاروخية.

حزب الله يقصف قاعدة إسرائيلية 

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم إطلاق 100 صاروخ خلال ساعتين من لبنان .

انفجار طائرة مسيّرة بالجليل الغربي

وأشار جيش الإحتلال إلى أن انفجار طائرة مسيرة بالجليل الغربي، بالإضافة إلى رصد إطلاق 25 صاروخًا تجاه الجليل الأعلى أحدثت انفجارات في المنطقة.

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حزب الله عكا 𝐓𝐡𝐞 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐟 𝐀𝐫𝐚𝐛 𝐏𝐨𝐩 الجليل الأعلى جيش الاحتلال

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