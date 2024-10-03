أمير قطر يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب لبنان
أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها.
وأضاف: وجهت بسرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لكل النازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي.
قطر تدعم لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم
وتابع أمير دولة قطر: إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع.
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