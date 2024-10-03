الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

أمير قطر يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب لبنان

أمير قطر يؤكد وقوف
أمير قطر يؤكد وقوف بلاده الكامل إلى جانب لبنان

أكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، وقوف قطر الكامل إلى جانب لبنان وشعبه الشقيق ضد الاعتداءات الوحشية التي يتعرض لها.

وأضاف: وجهت بسرعة التحرك لتقديم الدعم الإنساني والإغاثي لكل النازحين والمتضررين من العدوان الإسرائيلي.

قطر تدعم لبنان ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم 

 

وتابع  أمير دولة قطر: إن فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة كان بمثابة الضوء الأخضر لتوسيع رقعة الصراع.
 

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الرئيس الإيراني يكشف من قطر كواليس جديدة عن الضربة الصاروخية ضد إسرائيل

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أمير قطر: زيارة الرئيس الإيراني للدوحة تهدف لتعزيز العلاقات بين البلدين

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قطر لبنان العدوان الإسرائيلي أمير دولة قطر

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