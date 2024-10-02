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خارج الحدود

الغرق في مستنقع الجنوب، عناصر حزب الله يصطادون الكوماندوز الإسرائيلي بغابات الضاحية

حزب الله، فيتو
حزب الله، فيتو

بدأت المعارك الفعلية على الأرض بين مقاتلى حزب الله، وعناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، وبنفس سيناريو الذي حدث خلال الاجتياح البري للأراضى اللبنانية عام 2006، بدأت قوات الحزب فى اصطياد جنود الاحتلال.

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واليوم قال حزب الله إنه فجر عبوة ناسفة في قوة إسرائيلية حاولت الالتفاف على بلدة يارون، وأوقع أفرادها بين قتيل وجريح.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن قوة من وحدة كوماندوز واجهت مسلحين -حسب وصفها- داخل مبنى في إحدى قرى الجنوب اللبناني، وعلى إثر ذلك تم استدعاء وحدة الإنقاذ الطبية لتقديم العلاج للجنود في الميدان.

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وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن عملية الإنقاذ كانت معقدة للغاية وتمت في ظروف صعبة ووسط إطلاق النار.

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وأشارت الإذاعة إلى إنه، خلال عملية الإنقاذ واصل عناصر حزب الله إطلاق قذائف الهاون وردّت القوات بنيران كثيفة.

سقوط قتلى من عناصر الكوماندوز في وحدة إيغوز

واعترف الجيش الإسرائيلي، بمقتل ضابط كوماندوز في وحدة إيغوز خلال معارك في لبنان الليلة الماضية، وأقر بعدها بمقتل عسكري ثاني، وأعلن الجيش الإسرائيلي منذ قليل عن مقتل عسكري ثالث من وحدة الكوماندوز ذاته -إيغوز- في معارك جنوبي لبنان.

وكان الشهيد حسن نصر الله، وصف إقدام إسرائيل على الغزو البري بـ الفرصة الذهبية، متوعدا بتكرار سيناريو حرب تموز، عندما فرت جنود الجيش الإسرائيلي ووقعوا فى كمائن على الأرض واضطروا فى نهاية المطاف لمغادرة الأراضى اللبنانية تاركين خلهم مئات الجثث.

وحذرت تقارير سابقة الجيش الإسرائيلي من خطوة الإقدام على اجتياح جنوب لبنان، واعتبروا أنها مستنقع سوف يغرف فيه الجنود، ولطبيعة المنطقة يعلم مقاتلى حزب الله تضاريسها عن ظهر قلب الأمر الذي يسهل عليهم اصيطاد الدخلاء.

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