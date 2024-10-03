17 ضابطا وجنديا، حزب الله يكشف عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي

أعلن حزب الله اللبناني، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم بلغ ١٧ ضابطا وجنديا.

مقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي

واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، بمقتل ضابط برتبة نقيب في الكتيبة 202 بلواء المظليين خلال معارك جنوب لبنان.

خسائر جيش الاحتلال في معارك جنوب لبنان

وكان الجيش أعلن أمس مقتل 8 عسكريين في معارك جنوب لبنان بينهم 3 ضباط، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

ودارت اشتباكات عنيفة في بلدة العديسة جنوب لبنان بين عناصر حزب الله اللبنانية وقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء محاولة تسلل جنود الاحتلال للداخل اللبناني.

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