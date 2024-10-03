حبس سائق سيارة دهس شابين في التجمع الأول
أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق سيارة صدم شابين، مما أسفر عن مصرعهما بالتجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيق.
كان قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين مصرع شاب، وإصابة آخر تم نقله للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.
وتم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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