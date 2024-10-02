التصريح بدفن ضحيتي حادث سيارة ودراجة نارية بالتجمع
أمرت نيابة التجمع الاول بالتصريح بدفن جثتي شخصين لقيا مصرعهما في حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.
تلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة بالحادث.
وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين وفاة شاب وإصابة الآخر وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.
وتم التحفظ على سائق السيارة، ويقوم رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
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