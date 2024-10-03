تفاصيل مناظرة النيابة لجثة شخص سقط من الطابق السابع بعين شمس

كشفت مناظرة نيابة عين شمس لجثة شخص لقي مصرعه عقب سقوطه من الطابق السابع بعين شمس عن أسباب الوفاة.

وتبين من مناظرة الجثة أن بها إصابات عبارة عن كسور منفرقة وكسر بالجمجمة ونزيف عام.

تلقي قسم شرطة عين شمس إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة بشارع محمود النواوي، على الفور انتقل قوات الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص والتحري تبين أن أحد الأشخاص سقط من الطابق السابع وتجري الأجهزة الأمنية تحريات مكثفة لكشف ملابسات الواقعة.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.